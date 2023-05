Mittu: fintech cearense oferece soluções de pagamento acessíveis e sem burocracia

As fintechs, empresas com foco em soluções tecnológicas para o mercado financeiro, têm despontado em todo o mundo nos últimos anos. Segundo um relatório divulgado no início deste mês pelo Boston Consulting Group (BCG) e o QED Investors, é esperado que as fintechs se tornem uma indústria de 1,5 trilhão de dólares até 2030, ocupando uma fatia 5% maior do que ocupam hoje na receita global de serviços financeiros.

No Ceará, empresas inovadoras também se destacam no segmento. A fintech Mittu é exemplo do sucesso do setor no Estado. Comandada pelo CEO Vicente Neto e pelo diretor comercial Allan Victor, a Mittu tem como intuito oferecer um atendimento humanizado, inclusivo e acessível para colaboradores de empresas parceiras, garantindo assistência rápida e segurança nas soluções de pagamento que oferece, como folha de pagamento, seguros e benefícios trabalhistas.

Em 2022, a empresa movimentou mais de R$ 450 milhões em folha de pagamento, mais de R$ 30 milhões em volume de adiantamento salarial e mais de R$ 5 milhões em empréstimo consignado. Um dos diferenciais da fintech é o atendimento em Libras, que possibilita que as empresas que contratam os serviços da fintech implementem as atividades para todos os funcionários. Clientes da Mittu também possuem acesso a um clube de vantagens exclusivo com mais de 300 empresas parceiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segurança digital

Operar com serviços de pagamento exige diversos mecanismos de segurança para preservar dados de clientes e colaboradores. Na Mittu, os principais pontos de atenção nesse sentido são o uso de servidores em nuvem (programa SAS AWS) e a criptografia dos dados por meio do protocolo SSL. Além disso, a empresa limita o número de transações, usa número de convite para cadastro e dispositivos como iToken SMS e iToken App.

Serviço

Mittu

Endereço: BS Design – Av. Desembargador Moreira, 1300, Torre Norte, sala 708 - Aldeota

Telefones: (85) 3035 3050 (capitais - ligação e WhatsApp) / 0800 719 4999 (interior - somente ligação)

Facebook: https://www.facebook.com/mittufintech

Instagram: https://www.instagram.com/mittu_fintech

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mittu

Site: https://www.mittubank.com.br/