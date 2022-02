Mittu simplifica transações empresariais com as menores taxas do mercado

Com o propósito de simplificar a vida financeira das empresas a partir de inovação, tecnologia e atendimento personalizado, a Mittu é uma fintech cearense que nasceu em 2019. A correspondente financeira, cujo sistema é 100% digital, atua facilitando o pagamento de funcionários e outros tipos de transações empresariais, retirando a burocracia e diminuindo as taxas bancárias.

Um dos segmentos trabalhados pela Mittu é o da Folha de Pagamento, um sistema gratuito que permite ao empresário cadastrar qualquer quantidade de colaboradores e, a partir daí, gerenciar o pagamento dos salários com poucos cliques. A fintech também pode intermediar a contratação de plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e vale alimentação, por exemplo, a depender do desejo da empresa.

Além das vantagens para os empresários, os colaboradores têm acesso a uma conta digital, cartão físico e aplicativo da Mittu, no qual é possível realizar o adiantamento salarial e um empréstimo consignado, diferenciais com uma alta demanda por parte dos funcionários. A conta também trabalha com transações como transferências, pagamentos e emissão de boletos, além de dar acesso a cartões pré-pagos.

Outro diferencial da Mittu é a Conta PJ, na qual a empresa pode realizar transações como pagamentos, transferências, emissão de boletos, por exemplo, por taxas bem menores que as disponíveis no mercado. O horário de funcionamento da correspondência financeira também é especial: das 7h às 18h durante a semana e das 8h às 14h aos sábados, com o objetivo de abarcar melhor as necessidades dos clientes.

Para garantir atendimento adequado para todo seu público, a Mittu apresenta uma plataforma de atendimento online em libras, disponível no site da fintech. “O Nordeste tem poucas empresas do ramo comparado ao Sudeste, a Mittu está avançando na frente e crescendo rapidamente. Ela tenta se transformar a cada dia para levar inovações e praticidade ao público”, destaca o diretor de marketing da Mittu, Allan Victor.

Mittu

mittubank.com.br/

Avenida Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota - Andar 7, sala 708, Torre Norte (BS Design)

Central de atendimento:

(85) 3035 3050 Capital

0800 719 4999 Interior

Segunda a sexta, das 7h às 18h e sábado, das 8h às 14h

