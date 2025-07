Mega feirão seminovos oferece até R$ 20 mil de desconto em Fortaleza

Se você está procurando carros seminovos em Fortaleza com garantia de qualidade e preços abaixo da tabela , o Mega Feirão Mito Seminovos é a oportunidade ideal. O evento será realizado nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19 , em frente ao Centro de Eventos do Ceará, com descontos que chegam a R$ 20 mil abaixo da Tabela Fipe .

Condições especiais:



Descontos de até R$ 20 mil



Financiamento a partir de 1,19% ao mês



Entrada no cartão de crédito



Aceita consórcio e pagamento à vista

Além dos preços competitivos, o evento contará com estrutura especial de atendimento, espaço de convivência com coffee break, música ao vivo, DJ e churrasquinho no sábado. Haverá ainda test drive no local e estacionamento gratuito no entorno.

Qualidade e confiança com selo “Checado e aprovado Mito”



Evento conta com estacionamento gratuito no entorno e terá test drive no local Crédito: Divulgação

Todos os veículos do feirão são certificados pelo programa "Checado e aprovado Mito", que realiza um checklist com mais de 120 itens. Isso garante procedência, segurança mecânica e transparência na hora da compra.



Segundo Tiago Costa, gerente de marketing do Grupo C Rolim Autos, “as condições de financiamento são bastante atrativas para o atual momento econômico, com a Selic em alta. É uma excelente chance para quem quer comprar carro com segurança e bom preço”.