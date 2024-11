Mega Feirão Mito Seminovos promete grandes ofertas. É neste fim de semana!

Com bebida e churrasco, evento promove entrada facilitada no cartão, descontos de até 30 mil reais e taxas a partir de 0,99%

O Mega Feirão Mito Seminovos é a oportunidade perfeita para quem quer investir em um veículo de boa qualidade gastando menos. Com entrada facilitada no cartão em até 10 vezes, sem juros, e descontos de até 30 mil reais abaixo da tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o evento ocorre neste fim de semana, nos dias 8 e 9.

A partir das 8h, a concessionária Mito Mitsubishi irá receber os visitantes do Feirão com ofertas variadas e taxas a partir de 0,99%. No sábado, dia 9, o público ainda poderá desfrutar de churrasquinhos e bebidas. A promoção inclui carros pequenos, médios, veículos utilitários esportivos (SUV) e picapes, desde o ano de 2019. Os clientes poderão, ainda, levar veículos para serem avaliados no evento como parte da negociação.

No mercado desde 2007, a Mito é parte do grupo C.Rolim Autos, com 70 anos de tradição. Proporcionar bom atendimento, veículos de qualidade e um excelente pós-venda é a missão do negócio.