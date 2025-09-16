Missão Mulher 2025: um show de inspiração, empreendedorismo e bem-estar feminino

Mais de 200 participantes compareceram ao Missão Mulher 2025 / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

O dia 15 de setembro marcou a realização de mais uma edição do Missão Mulher, evento que a cada ano se consolida no calendário dedicado às pautas femininas em Fortaleza. Em sua quinta edição, o workshop-show no Hotel Gran Marquise reuniu mais de 200 mulheres em um ambiente de troca, reflexão e celebração da diversidade feminina.

A programação combinou palestras, histórias de vida e momentos de emoção, reforçando o propósito do evento: dar visibilidade às conquistas e aos desafios das mulheres em diferentes fases da vida.

Com curadoria de Lêda Maria, o Missão Mulher apresentou histórias de superação, inovação e empoderamento, abordando temas como sexualidade, autoestima, inteligência artificial, saúde, autismo, TDAH e qualidade de vida.



Mais uma vez, o encontro cumpriu sua missão: estimular o protagonismo feminino, incentivar o empreendedorismo e fortalecer conexões entre mulheres que transformam marcas, carreiras e histórias.

Vozes que inspiram

O Missão Mulher 2025 começou pontualmente às 13h e contou com uma plateia qualificada, que acompanhou grandes nomes em palestras e relatos inspiradores. O evento reuniu nomes de destaque em diferentes áreas no compartilhamento de saberes, entre eles Zenilce Bruno (psicóloga clínica e terapeuta sexual), Vini Fernandes (Grupo Marquise), Nazareno Oliveira (professor e empresário), Erotilde Honório (médica e professora), Mauro Oliveira (IFCE), José Araújo Andrade Neto (neurologista) e Joaquim Cartaxo (Sebrae-CE).



Também as empresárias Tissiana Studart Lima (Pole Alimentos/Granja Regina) e Luana Souto (Salão Spettacollare) compartilharam trajetórias de superação e empreendedorismo.

Presença ilustre, a secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, compareceu ao Missão Mulher 2025 Crédito: João Filho Tavares/ O POVO Entre as presenças marcantes, destacou-se Socorro França, advogada, professora e gestora da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará.



“Cheguei às 14h e desde então tenho aproveitado muito. O tema Missão Mulher foi inspirador e cada palestra trouxe aprendizados diferentes. Gostei especialmente da fala sobre o ITA, que mostra a força da educação no Ceará, e do relato da empresária que ajuda outras mulheres a recuperarem a autoestima. Além do conteúdo, o evento favorece reencontros e novas amizades, o que amplia horizontes e motiva a seguir em frente”, comentou a corretora de imóveis Linda Nunes.

Missão dobrada

Ao O POVO, a jornalista e curadora do evento, Lêda Maria, demonstrou empolgação durante o desenrolar do Missão Mulher e brincou, ao dizer: “Se você me perguntar, está feliz? Eu não estou feliz, eu estou realmente muito preocupada”, afirmou em tom bem-humorado. O motivo da preocupação? Como superar o sucesso desta edição.



Lêda destacou o espírito de continuidade do projeto. “O próximo evento tem que superar este. Então, a partir de agora, o Jornal O POVO, a sua equipe, começa a pensar no próximo ano, porque daqui está nascendo uma nova flor, a flor que mostra à mulher que ela é bela, que ela é sábia, que ela tem as cores da natureza, e que merece ser iluminada pelo sol da sabedoria”.

Para o professor Mauro Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que foi um dos palestrantes, concorda. “O Missão Mulher cumpre seu papel de despertar a importância das mulheres, muitas vezes abafada pela cultura. O evento faz com que cada uma descubra uma versão de si mesma que talvez não conhecesse. É como uma ignição que ativa a autoestima e revela forças que estavam escondidas”, afirma.

Na ocasião, o catedrático ministrou a palestra “Inteligência Artificial – uma fonte de descobertas e novas alternativas”.

