Missão Mulher 2025: um show de inspiração, empreendedorismo e bem-estar feminino

Missão Mulher 2025: um show de inspiração, empreendedorismo e bem-estar femininoEvento reuniu mais de 200 mulheres no Hotel Gran Marquise em uma tarde de inspiração, aprendizado e conexões. Confira galeria com fotos!
O dia 15 de setembro marcou a realização de mais uma edição do Missão Mulher, evento que a cada ano se consolida no calendário dedicado às pautas femininas em Fortaleza. Em sua quinta edição, o workshop-show no Hotel Gran Marquise reuniu mais de 200 mulheres em um ambiente de troca, reflexão e celebração da diversidade feminina.
A programação combinou palestras, histórias de vida e momentos de emoção, reforçando o propósito do evento: dar visibilidade às conquistas e aos desafios das mulheres em diferentes fases da vida.
Com curadoria de Lêda Maria, o Missão Mulher apresentou histórias de superação, inovação e empoderamento, abordando temas como sexualidade, autoestima, inteligência artificial, saúde, autismo, TDAH e qualidade de vida.
Mais uma vez, o encontro cumpriu sua missão: estimular o protagonismo feminino, incentivar o empreendedorismo e fortalecer conexões entre mulheres que transformam marcas, carreiras e histórias.
Confira registros fotográficos do evento!
Vozes que inspiram
O Missão Mulher 2025 começou pontualmente às 13h e contou com uma plateia qualificada, que acompanhou grandes nomes em palestras e relatos inspiradores. O evento reuniu nomes de destaque em diferentes áreas no compartilhamento de saberes, entre eles Zenilce Bruno (psicóloga clínica e terapeuta sexual), Vini Fernandes (Grupo Marquise), Nazareno Oliveira (professor e empresário), Erotilde Honório (médica e professora), Mauro Oliveira (IFCE), José Araújo Andrade Neto (neurologista) e Joaquim Cartaxo (Sebrae-CE).
Também as empresárias Tissiana Studart Lima (Pole Alimentos/Granja Regina) e Luana Souto (Salão Spettacollare) compartilharam trajetórias de superação e empreendedorismo.
Entre as presenças marcantes, destacou-se Socorro França, advogada, professora e gestora da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará.
“Cheguei às 14h e desde então tenho aproveitado muito. O tema Missão Mulher foi inspirador e cada palestra trouxe aprendizados diferentes. Gostei especialmente da fala sobre o ITA, que mostra a força da educação no Ceará, e do relato da empresária que ajuda outras mulheres a recuperarem a autoestima. Além do conteúdo, o evento favorece reencontros e novas amizades, o que amplia horizontes e motiva a seguir em frente”, comentou a corretora de imóveis Linda Nunes.
Missão dobrada
Ao O POVO, a jornalista e curadora do evento, Lêda Maria, demonstrou empolgação durante o desenrolar do Missão Mulher e brincou, ao dizer: “Se você me perguntar, está feliz? Eu não estou feliz, eu estou realmente muito preocupada”, afirmou em tom bem-humorado. O motivo da preocupação? Como superar o sucesso desta edição.
Lêda destacou o espírito de continuidade do projeto. “O próximo evento tem que superar este. Então, a partir de agora, o Jornal O POVO, a sua equipe, começa a pensar no próximo ano, porque daqui está nascendo uma nova flor, a flor que mostra à mulher que ela é bela, que ela é sábia, que ela tem as cores da natureza, e que merece ser iluminada pelo sol da sabedoria”.
Para o professor Mauro Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que foi um dos palestrantes, concorda. “O Missão Mulher cumpre seu papel de despertar a importância das mulheres, muitas vezes abafada pela cultura. O evento faz com que cada uma descubra uma versão de si mesma que talvez não conhecesse. É como uma ignição que ativa a autoestima e revela forças que estavam escondidas”, afirma.
Na ocasião, o catedrático ministrou a palestra “Inteligência Artificial – uma fonte de descobertas e novas alternativas”.
Memórias e literatura
As autoras Nildes Alencar Lima e Jeannette Filomeno Pouchain Ramos aproveitaram a oportunidade para divulgar o livro “As Travessuras de Nide e Tito”, escrito também por Maria Larissa Nascimento Marques e ilustrado por Samyra de Morais Fernandes.
“Tanto as autoras, que são três mulheres, quanto a ilustradora também é mulher. Então, é um grupo de mulheres que estão lançando um livro em homenagem à Nildes Alencar e ao irmão dela, o Frei Tito, sobre a infância deles, mas também para destacar a homenagem à professora Nildes. São 70 anos dedicados ao magistério em Fortaleza. Então, ela cumpre com essa Missão Mulher. A vida dela é uma missão mulher”, afirma Jeannette Pouchain.
A obra homenageia Frei Tito de Alencar em seus 80 anos, resgatando sua infância ao lado da irmã Nildes por meio de memórias afetivas, brincadeiras e descobertas vividas às margens do riacho Pajeú, em Fortaleza. A narrativa valoriza a infância como espaço de formação ética e afetiva, destacando a liberdade no brincar e celebrando o legado de Frei Tito como mártir da resistência à ditadura e de Nildes como educadora transformadora.
“O papel da mulher é válido não só na domesticação da casa, mas na intelectualidade mesmo. Ela que inspira. É isso que a gente quer, que as mulheres assumam seu papel na humanidade, no mundo todo. É por isso que a mulher luta, desde que ela se descobre como mulher: a luta dela é exatamente para alcançar a igualdade com o homem”, frisa Nildes Alencar.
Livro "As Travessuras de Nide e Tito"
Editoras: Edições Demócrito Rocha e Ribeira do Cocó
Preço: R$ 35