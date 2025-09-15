É hoje! Missão Mulher 2025 celebra mulheres que transformam marcas e histórias

Gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, Vini Fernandes destaca como propósito e autenticidade podem transformar marcas e dar voz ao protagonismo feminino

Entre os destaques da programação está o painel “A inteligência social a favor do Branding e o Protagonismo Feminino” , ministrado pela gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise, Vini Fernandes .

Chegou o dia! O Missão Mulher 2025 acontece hoje, 15 de setembro, a partir das 13h, no Hotel Gran Marquise. O workshop show gratuito reunirá cerca de 400 mulheres em uma tarde de inspiração, empreendedorismo, inovação e fortalecimento feminino. As inscrições podem ser feitas via Sympla .

No palco, Vini destacará como a inteligência social pode ser uma aliada estratégica para fortalecer marcas e aproximar empresas de seus públicos. “Vamos abordar a gestão do intangível e a importância da coerência entre marcas e seus propósitos. Especialmente para Missão Mulher apresentaremos cases inspiradores em que a mulher ocupa o papel de protagonista no Grupo Marquise”, explica.



Na visão da palestrante, o segredo está na autenticidade e na escuta ativa. “É o que acontece quando uma empresa escolhe uma instituição para fornecer um brinde solidário em uma data especial: vai além da entrega de um objeto. Nesse gesto, a empresa se conecta com a instituição e a instituição se conecta com a empresa, criando um ciclo de pertencimento e propósito”, ressalta.



Com experiência em um grupo empresarial que alia um legado de mais de 50 anos à constante necessidade de inovar, Vini reforça que propósito e ação precisam caminhar juntos. “Branding não é sobre ser o mais alto na multidão, mas o mais verdadeiro. Uma comunicação integrada, autêntica e consistente faz toda a diferença para criar vínculos duradouros”, completa.