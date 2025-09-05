Missão Mulher 2025: um show de inspiração, empreendedorismo e bem-estar feminino

Missão Mulher 2025 está programado para o dia 15 de setembro, no Hotel Gran Marquise / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

O Missão Mulher está de volta em sua quinta edição, com a proposta de transformar histórias em movimento, conhecimento em ação e sonhos em realidade. O evento gratuito acontece no dia 15 de setembro, às 13h, no Hotel Gran Marquise, reunindo cerca de 400 mulheres em uma experiência que combina palestras, histórias inspiradoras, troca de vivências e momentos de celebração da força feminina. As inscrições já estão abertas via Sympla. Projeto do O POVO, o Missão Mulher foca em cases de mulheres empreendedoras que movimentam o cenário cearense, definem novos modelos de gestão e são inspiração para novas gerações, empreendedoras e mulheres em geral. A ideia é estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando às mulheres a independência financeira e realização de sonhos.



Com curadoria da jornalista Lêda Maria, o Missão Mulher 2025 vem em formato de workshop show, oferecendo um espaço de escuta, aprendizado e empoderamento. Neste ano, o público terá acesso a histórias comoventes, e temas sobre sucesso nos negócios, qualidade de vida, inovação e os caminhos da felicidade e do prazer, além de saúde e orientações sobre autismo e TDAH.

O encontro também dá espaço para dois tópicos de destaque: inteligência artificial e as alegrias, lazer e o imaginário depois dos 50, reforçando a celebração da autonomia feminina em todas as fases da vida.

Sexualidade, autoestima e qualidade de vida

O primeiro painel ficará por conta da psicóloga clínica e terapeuta sexual, Zenilce Bruno. Na palestra “Sexualidade, autoestima e qualidade de vida”, ela trará a importância de assimilar desejos, fortalecer a autoestima e compreender que autoconhecimento e qualidade de vida caminham juntos no cotidiano feminino.



“Quando a gente fala de sexualidade feminina, o que nós estamos querendo abordar é toda essa vivência da nossa infância, adolescência, amadurecimento, velhice. Ou seja, como a gente vive nossa energia sexual, nossos comportamentos, nossos desejos”, explica Zenilce.

A terapeuta reforça que a vivência plena da sexualidade está diretamente ligada ao autoconhecimento e ao bem-estar. “Eu acho que isso tem a ver com a forma que nós estamos vivendo. Ou seja, a minha qualidade de vida tem a ver com como eu me sinto no mundo, como eu vivo esse mundo, como eu transbordo do meu eu para o nós, que é a coletividade”.

Missão Mulher 2025

Quando: 15 de setembro, às 13h

Onde: Hotel Gran Marquise

Evento gratuito. Inscrições via Sympla.