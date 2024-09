Confira as melhores momentos do Missão Mulher 2024

As discussões mostraram que a conquista do sucesso no empreendedorismo é tarefa que exige atenção integral a outras esferas da vida. Crédito: João Filho Tavares / O POVO

O seminário Missão Mulher cresce em escopo e temáticas. Com o tema “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz”, neste ano o evento ampliou as abordagens das palestras com temas ligados à felicidade, saúde e bem-estar. Comandado pela jornalista Lêda Maria Souto, o evento realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO ocorreu no último dia 16 de setembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A programação trouxe diversas palestras, segmentadas nos blocos “Harmonia Pessoal e Profissional”, “Finanças e Sucesso”, “Saúde” e “De olho no melhor”. Nomes como Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise; Eliane Brasil, economista e superintendente do BNB; Erotildes Honório, médica e professora; entre outros, estiveram à frente de diversos debates.

As discussões mostraram que a conquista do sucesso no empreendedorismo é tarefa que exige atenção integral a outras esferas da vida, com foco em como as participantes podem melhorar seus resultados ao cuidar de sua saúde. Homenagens O evento também homenageou quatro mulheres com contribuições essenciais para a prática empreendedora no Ceará, estejam elas à frente de negócios importantes ou coordenando programas e projetos que desenvolvem a autonomia de outras pessoas no mundo empreendedor. Foram homenageadas Erandir Maria, Debora Sombra, Inácia Farias e Yolanda Araújo. Conheça cada uma delas:

Erandir Maria

Erandir Farias e Leda Maria. Crédito: João Filho Tavares / O POVO

Empresária com especialização em paisagismo, atualmente cursa o sétimo semestre de agronomia na Universidade Federal do Ceará. Ela comanda a Garden Service, empresa cearense especializada em execução de paisagismo e sistemas de irrigação. A Garden Service está há 15 anos no mercado, sempre conectada com os valores de confiança, honestidade, respeito, espírito de equipe e excelência. É uma empresa que Erandir conduz levando a sério a qualidade em todos os processos que entregam valor para os clientes. Cada detalhe para um jardim bonito e sustentável é cuidadosamente pensado. Nessa trajetória empreendedora, Erandir destaca que o Banco do Nordeste tem sido um parceiro importantíssimo no suporte financeiro. Com o apoio do banco, a Garden Service avança na modernização dos processos com máxima eficiência. Atualmente, a empresa conta com frota de caminhões, trator agrícola, carregadeira, escavadeira, valetadeira e demais implementos que contribuem muito com a capacidade produtiva da empresa.

Debora Sombra

Debora Sombra e Lêda Maria. Crédito: Joao Filho Tavares / O POVO Debora Sombra Costa Lima é diretora regional do Senac Ceará desde 2022. Graduada em arquitetura e urbanismo pela universidade de fortaleza, é mestre em arquitetura residencial, pela Universitat Politècnica de Catalunya, de Barcelona (Espanha) e desde 2015 integra o Sistema Fecomércio. Sua carreira no sistema contribuiu em diversas áreas do Sesc e Senac. Debora já esteve à frente de diversas ações e projetos desenvolvidos com foco no bem-estar social, na educação profissional e no desenvolvimento do estado do Ceará. Nascida em uma família de engenheiros, a capacidade de solucionar problemas e identificar oportunidades sempre esteve intrínseca. Desejava manter os mesmos passos de seus pais e avós, porém, resolveu seguir o conselho paterno e entrou no mundo da arquitetura. Foi através de sua experiência como arquiteta que surgiu a primeira oportunidade de trabalho no Sesc. Ela foi aprendendo sobre licitações, contratos, toda a parte burocrática e agarrando todas as chances de crescimento profissional.

Na diretoria regional do Senac Ceará, Débora, mãe de 3 filhos, compartilha o propósito de educar. O Senac existe para levar a melhor educação ao máximo de pessoas possíveis, principalmente aos que não têm acesso e tudo isso faz conexão com o seu propósito de vida. Inácia Farias Inacia Farias e Leda Maria. Crédito: João Filho Tavares / O POVO A empresária é proprietária do restaurante Picanha do Jonas. No último fim de semana, o restaurante comemorou 24 anos. A história começou com um self-service no centro de Fortaleza. Logo depois, virou uma churrascaria de bairro. Foi na Avenida Osório de Paiva que surgiu o primeiro Picanha do Jonas, que logo conquistou clientes fieis e reconhecimento no mercado. Anos depois, foi inaugurada a segunda unidade, desta vez no Montese, e chegou o dia de abrir a terceira loja na Aldeota, e assim, Inácia foi trabalhando, ganhando mercado com a qualidade nos produtos e serviços, sempre de forma honesta e digna. Hoje a Picanha do Jonas é uma empresa de médio porte, que atende a públicos de diversas classes sociais. Nessa trajetória, Inácia conta que o Sebrae Ceará sempre esteve presente. Tanto com a ajuda dos consultores, como com cursos e treinamentos para a equipe de funcionários e para a família que se divide na administração. A Picanha do Jonas é uma empresa familiar. Enquanto os três filhos de inácia se dividem entre as três unidades, ela administra a unidade Aldeota.



Yolanda Araújo

Yolanda Araújo no Missão Mulher 2024. Crédito: Joao Filho Tavares / O POVO Nome de referência no mundo da moda e do empreendedorismo cearense, a jornada da empresária à frente da marca de confecções Yolanda Araújo é um legado que começou em 1962, quando a empresa foi fundada. Em 1976, guiada por uma visão empreendedora apurada, a Yolanda Araújo se consolidou como uma indústria de confecção, tornando-se uma das marcas mais importantes do mercado local. Com mais de 48 anos de atuação no setor, a empresa é conhecida pela inovação constante e pelo empenho em atender bem suas clientes. Hoje, a empresa é conduzida pelas filhas de Yolanda, Ana Luísa e Isabel Araújo, sempre sob a supervisão atenta e carinhosa da mãe, que aos 94 anos continua contribuindo com suas opiniões sobre as coleções e com sua presença, sempre autêntica, em eventos e no dia a dia da marca.