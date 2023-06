Missão Mulher Experience: confira e-book gratuito com dicas de empreendedorismo feminino

O seminário Missão Mulher Experience, evento realizado no último dia 30 de maio no auditório do Sebrae Ceará, em Fortaleza, reuniu empreendedoras de sucesso para conversar sobre a realidade da mulher no mundo dos negócios. A ocasião contou com um time de palestrantes com experiências diversas: Janete Vaz, uma das fundadoras do Grupo Sabin; Haline Cordeiro, administradora e consultora em gestão; Erotilde Honório, médica, professora universitária e jornalista, e Socorro França, advogada, professora e gestora da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará.

Idealizado pela jornalista Lêda Maria com mediação de Carol Mello, o Missão Mulher é uma realização do O POVO e do Sebrae, com co-realização do Elos por Elas. Após uma tarde de palestras e networking, também foram gravados depoimentos e histórias de empreendedorismo de quem passou por lá.

Os relatos foram transformados em videocasts, que serão lançados em breve, e disponibilizados em um e-book gratuito, que conta ainda com dicas das palestrantes do evento. Relação entre saúde, bem-estar e sucesso, a importância do atendimento humanizado e da comunicação e como equilibrar vida pessoal e profissional foram alguns dos temas abordados. Clique aqui para baixar o PDF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine