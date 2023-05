Aprenda a ser gestora do seu negócio

Palestrante e administradora Haline Cordeiro fala hoje no Missão Mulher Experience sobre a necessidade de ir além do comum no mercado e aproveitar todo o potencial feminino

Quebra de barreiras e uma gestão responsável é a aposta de Haline Cordeiro para o sucesso de uma mulher empreendedora. Proprietária há 17 anos de uma empresa de assessoria especializada em gestão de negócios e desenvolvimento humano, ela dá dicas de empreendedorismo para o público feminino no seminário gratuito “Missão Mulher Experience”. O evento ocorre hoje, 30, no Auditório do Sebrae, das 14h às 18h.

Com o tema “Mulher e negócios, o que fazer para dar certo?”, a também administradora, consultora e palestrante aponta como primeiro passo a busca por tecnologia e inovação. Ela destaca que as mulheres podem ir muito além das áreas tradicionalmente designadas a elas, como o setor de alimentos ou confecção.

Segundo Haline, ainda é necessário quebrar paradigmas impostos à população feminina, assim como dar visibilidade ao fato de que a maioria das mulheres que entram nessa jornada ainda estão sobrecarregadas de uma responsabilidade familiar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro ponto levantado pela palestrante é a necessidade cada vez maior de qualificação em gestão de negócios, já que a mulher precisa identificar quando o crescimento do negócio não permite mais que ela lide com tudo sozinha. “É importante que o perfil empreendedor permaneça com a mulher. E a virada de chave é na hora que ela percebe que, além de empreendedora, para ter sustentabilidade no negócio, ela precisa se transformar em uma gestora”, explica.

Haline alerta, ainda, para a importância de compreender por que o empreendedorismo feminino se tornou uma potência. Só assim é possível chegar a soluções concretas de capacitação e transformação que possam ser oportunizadas verdadeiramente por esse grupo.

“Na pandemia, a maior parte dos negócios foram abertos por mulheres. Será que isso não é consequência, também, da saída dessa mulher dos empregos formais e do fato de que a alternativa dela foi empreender?”, questiona.

O evento

O Missão Mulher Experience é realizado pelo O POVO e Sebrae-CE com co-realização do Elos por Elas. O workshop-show foi idealizado pela jornalista Lêda Maria. Também fazem parte da ação como painelistas Janete Vaz, uma das fundadoras do Grupo Sabin, Socorro França, atual secretária dos Direitos Humanos do Ceará e Erotilde Honório, médica, professora universitária e jornalista.

Serviço

Missão Mulher Experience

Quando: Terça-feira, 30 de maio, das 14h às 18h

Onde: Auditório do Sebrae (avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)

Gratuito