Saiba como o autocuidado é fundamental para potencializar seu negócio

“A mulher empreendedora tem que entender que a primeira e mais importante empresa dela é a saúde do corpo”. Esse é o conselho principal da médica, professora e jornalista Erotilde Honório. Palestrante no seminário gratuito “Missão Mulher Experience”, voltado para potencializar o empreendedorismo feminino no Estado, a especialista explica como cuidar de si é, também, cuidar do próprio negócio. O evento ocorre dia 30 deste mês, no Auditório do Sebrae, das 14h às 18h.

Na visão de Erotilde, pessoas de todas as idades estão cada vez mais adoecidas. Isso ocorre por diversos fatores, seja a má alimentação, a falta de exercício físico ou o estresse excessivo. Segundo ela, uma vida desequilibrada drena as energias do indivíduo e dificulta a prosperidade em qualquer sentido.

“Se a empreendedora não tiver uma boa saúde, essa falta excessiva de energia vai impactar negativamente a produção de qualquer trabalho que ela desenvolva. A energia dela compromete a energia financeira da empresa”, alerta.

Dessa forma, o objetivo de Erotilde é abordar os principais aspectos que afetam a qualidade de vida do ser humano e mostrar como é possível recuperar a energia vital e comandar o empreendimento a todo vapor. Além da alimentação saudável e da prática de exercícios físicos, a médica dá dicas para ter um sono de qualidade, controlar as emoções e se conectar com a natureza.

“Eu nunca vi tanta gente entrando na terceira idade com tanta queixa de demência e alzheimer, sem falar em diabetes, hipertensão e obesidade mórbida, que faz com que o paciente tenha uma qualidade de vida, muitas vezes, aí eu coloco entre aspas, ‘sustentada’ por medicações que nem curam e sobrecarregam o organismo com efeitos colaterais. Não é medicamento, não é consulta médica, não são exames que dão conta da saúde do paciente. Essa é uma parte, mas a outra parte compete ao indivíduo”, explica.

A profissional aborda, ainda, a importância da consciência corporal, do cuidado com a mente e de conseguir viver o momento.

PALESTRANTES



JANETE VAZ, uma das fundadoras do Grupo Sabin

Tema: Empreendedorismo feminino: uma construção de sucesso e felicidade

HALINE CORDEIRO, Administradora, professora, consultora, palestrante

Tema: Mulher e negócios como é possível dar certo?

SOCORRO FRANÇA, Advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania

Tema: Crescimento pessoal e profissional: uma aprendizagem permanente

EROTILDE HONÓRIO, Professora universitária, jornalista e médica

Tema: Como estão seus investimentos em saúde e bem-estar?

Serviço

MISSÃO MULHER EXPERIENCE

Quando: Dia 30 de maio

Horário: De 14h às 18h

Onde: Auditório do Sebrae (Avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)

As inscrições estão encerradas, mas é possível acompanhar o evento ao vivo pelos canais do YouTube Sebrae no Ceará e O POVO