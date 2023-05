Empreendedorismo feminino é tema de evento com Janete Vaz, Haline Cordeiro e Socorro França

No auditório do Sebrae, Missão Mulher Experience reúne time de peso de palestrantes e vai registrar a trajetória profissional das participantes. Dia 30 de maio, evento é gratuito. Inscreva-se

Empreendedorismo feminino: um caminho de sucesso e felicidade? Como impulsionar melhor os negócios, o trabalho, as relações afetivas? As mudanças pessoais são desafio e prazer ou pesadelo? Mulher e negócios tem tudo para dar certo?

Essas perguntas e muitas outras ocuparão a programação da edição 2023 do evento "Missão Mulher", que ganha o subtítulo de Experience. O seminário direcionado para impulsionar a inteligência, os sonhos e os projetos femininos adquire contornos de workshop-show.

No time de palestrantes estão Janete Vaz, uma das fundadoras do Grupo Sabin, Haline Cordeiro, administradora e Consultora em Gestão, Erotilde Honório, médica, professora universitária e jornalista, e, Socorro França, advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania.

O Missão Mulher Experience é idealizado pela jornalista Lêda Maria com mediação de Carol Mello. Realizado pelo O POVO e Sebrae com co-realização do Elos por Elas, em 2023, o evento alcança maior amplitude e interação com mulheres empreendedoras. O workshop-show vai também dar voz às participantes. Durante a tarde de palestras serão gravados depoimentos e as histórias de vida e de empreendedorismo de quem passar por lá que serão transformados em videocasts. Haverá ainda a entrega do Troféu Missão Mulher a quatro personalidades do empreendedorismo do Estado do Ceará.

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita via Sympla. Clique aqui!

Quem são as palestrantes

Janete Vaz – uma das fundadoras do Grupo Sabin, rede de 235 laboratórios de saúde, espalhados por 11 estados brasileiros. Possui Graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Goiás (UFG). MBA em gestão de negócios pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) e também MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC). Janete transformou o sonho de sua mãe em um negócio milionário.

Haline Cordeiro - Administradora, professora, consultora, palestrante e, antes de tudo, alguém que permite transformações de pessoas e organizações. Atua como consultora na área de educação em instituições públicas e do terceiro setor, além de ministrar aulas e coordenar o curso de Administração e MBAs/ Pós do Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio Fic).

Erotilde Honório - Professora universitária, jornalista e médica.

Socorro França - advogada, professora e gestora da Secretaria da Justiça e Cidadania.



Serviço:

MISSÃO MULHER EXPERIENCE

Quando: Dia 30 de maio

De 14h às 18h

Gratuito. Inscreva-se aqui

Onde: Auditório do Sebrae

(Avenida Monsenhor Tabosa, 777 – Centro)