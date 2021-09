Tecnologia e inovação jurídica: conheça a mf digital law

Com o passar dos anos, todos os segmentos de mercado precisam atualizar suas práticas e acompanhar a evolução tecnológica mundial dentro de suas soluções. Dentro do departamento jurídico das empresas não seria diferente e, por isso, cada dia mais, estão surgindo tecnologias e inovações nesse setor.

A modernização de processos nas empresas fez com que o setor jurídico se tornasse uma área de diversas e amplas possibilidades de atuação, sendo, agora, essencial em todos os modelos de negócios, especialmente os que trabalham com dados, regendo as relações em ambientes virtuais e garantindo a segurança nessa esfera. Nessa perspectiva, a Meireles e Freitas Advogados Associados, com sua experiência jurídica de mais de 40 anos de solidez e renome, agora dá um novo passo de inovação e traz ao mercado o seu braço no mundo digital: a MF Digital Law.

A MF Digital Law surge como uma empresa de tecnologia e inovação para o setor jurídico, especializada no plano digital dentro da atual legislação, trabalhando com o gerenciamento de dados, controladoria, compliance, etc. Para isso, dedicamos uma equipe experiente e completa apenas para soluções digitais com o objetivos de dar celeridade às demandas judiciais, reduzir custos e mais.

As soluções da MF Digital Law foram pensadas para acompanhar as diversas mudanças da relação e necessidades dentro do cenário digital que refletem diretamente nas rotinas das corporações. “Criamos diversos produtos para ajudar, por exemplo, na imagem das empresas, como o MF Resolution, solução especial para solucionar demandas de forma amigável, diminuir avaliações ruins e melhorar o relacionamento entre clientes e colaboradores, e o Law Data Science, solução de controladoria jurídica e B.I", afirma Thiago Procópio, especialista em análise de dados jurídicos e sócio da MF Digital Law.

Além disso, a MF Digital Law também conta com serviços de consultoria relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por meio da solução MF Security, atuando em casos de segurança de dados e adaptação de empresas às práticas exigidas por essa legislação.

Segundo Thiago Procópio, os serviços inovadores prestados pela empresa possuem três principais objetivos, em que podem atingir uma redução de até 60% nos custos em processos e condenações: estratégia de dados, resolução de conflitos e segurança organizacional. “Trabalhamos com produtos que otimizam o tempo das empresas, fazendo com que, consequentemente, os custos fiquem mais baixos. Oferecemos soluções alternativas de conflitos que, usando inteligência jurídica, podem ser resolvidas através de acordos e conciliações”, afirma Procópio.

O jurídico que antes era ligado à concepção de ações pessoais, formais, com audiências presenciais, hoje se transformou e se une à ferramentas modernas, de automação e inteligência corporativa para uma assessoria minuciosa, rápida, detalhada e que evita custos inesperados.

