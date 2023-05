Mega Imóveis lança nova identidade visual e conjunto de inovações

Evento marca momento de consolidação da imobiliária, que atua há 32 anos no mercado cearense

A Mega Imóveis apresentou, em evento exclusivo para convidados, o novo logotipo e a nova identidade visual da marca, junto a um conjunto de inovações que será lançado nos próximos meses. Na ocasião, os sócios-fundadores Tarcísio Porto e Walmar Costa receberam clientes, parceiros e convidados ilustres do meio político, empresarial e do mercado publicitário.

A mudança valida o compromisso da empresa com a inovação e a determinação em estabelecer uma maior proximidade e conexão com o público atendido. Segundo Tarcísio Porto, “esse momento representa uma nova etapa de crescimento, com o mesmo propósito, mas um novo olhar, já que nossa nova identidade visual carrega a mesma essência que sempre nos caracterizou”.

A nova marca é “mais moderna, objetiva e simplificada, representando o nosso presente propósito”, completa Porto, mas mantém os elementos que faziam o antigo logotipo ser facilmente reconhecido e identificado nas ruas. O objetivo, ressalta Tarcisio, é manter o legado da Mega Imóveis, mostrando também “a inovação e a objetividade que foram alcançadas pela empresa nos últimos anos”.

Mais novidades chegam em breve

Equipe da Mega Imóveis no evento de lançamento da nova identidade visual Crédito: Divulgação

Entre as inovações apresentadas pela Mega Imóveis está inclusa uma plataforma digital que pretende desburocratizar de uma vez por todas o processo de locação, com soluções completas que vão simplificar a jornada de atendimento de forma única e garantir facilidades reais para o dia a dia de locatários e proprietários de imóveis.

Além disso, também foi anunciada a criação da Mega Imóveis DUX, um novo conceito de atendimento criado para proporcionar experiências singulares e exclusivas para os clientes da imobiliária.

Por fim, o evento anunciou o início das atividades da DUX Corretora de Seguros, mais uma empresa do grupo empresarial liderado pelos sócios Tarcisio Porto e Walmar Costa.

Segundo Walmar, “o propósito da DUX Seguros é oferecer o mesmo cuidado e atenção que sempre foram fundamentais para a Mega Imóveis e o escritório Porto, Costa & Pontes no trato com nossos clientes. Com a bagagem de 32 anos de história, desejamos transmitir a segurança e excelência que sempre nos caracterizaram”.

