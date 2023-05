AMC e MedGuias lançam plataforma que reúne médicos especialistas do CE

A Associação Médica Cearense (AMC), em parceria com a MedGuias, lançou no último dia 18, em reunião na sede da AMC, o catálogo MedGuias, que oferece aos cearenses informações confiáveis sobre médicos em atuação em todo o Estado. No site, é possível encontrar em um só lugar informações essenciais sobre médicos, como especialidade, contato e endereço de atendimento.

O catálogo MedGuias já alcança 15 estados, em parceria com as federadas AMB, e acumula mais de dez mil médicos anunciantes. O catálogo dissemina informações e conteúdos que trazem benefícios, além de facilitar a relação médico-paciente, aproximando as pessoas dos profissionais, e consequentemente, gerando resultados para toda a cadeia que está envolvida.

A plataforma funciona como uma ferramenta on-line, responsável por catalogar, de forma organizada e atualizada, diversos médicos especialistas registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CRM-CE). Além disso, é feita uma checagem total dos dados de cada um desses profissionais em consulta ao cadastro do Conselho Federal de Medicina (CFM).

De acordo com os idealizadores, o principal diferencial do catálogo MedGuias é que ele respeita 100% das regras de publicidade médica exigidas pelo CFM e pelo Codame, órgão fiscalizador da publicidade pública.

“Dessa forma, o catálogo contribui e muito para a qualidade da busca do paciente. Nossa preocupação é que os dados dos médicos estejam sempre atualizados e que o paciente encontre um real especialista em sua área”, enfatiza José Aurillo Rocha, presidente da AMC.

No site, é possível realizar uma pesquisa através do nome do médico, do problema apresentado ou da especialidade que deseja consultar. A partir daí, em poucos segundos, as informações do médico ou médica estarão disponíveis, como contato, número de registro no CRM-CE e endereço do consultório. A plataforma oferece ainda, informações sobre exames, clínicas, hospitais, entre outros serviços médicos.

“O principal objetivo do catálogo é oferecer a toda comunidade informações atualizadas, dos profissionais da saúde, com a certeza de que ali só terão profissionais especialistas, devidamente habilitados e com o registro da especialidade no CRM”, ressalta Adriano King, CEO da MedGuias.

O diretor de tecnologia da empresa, Kenneth Corrêa, lembra que a plataforma possui muitas ferramentas, funcionalidades e tecnologia. “O mais importante é aproximar cada vez mais os profissionais da comunidade, que é quem mais precisa da informação”, explica.

Além do site, o catálogo MedGuias possui também um aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS.

Os médicos associados da AMC tem direito a uma inserção básica gratuita, e também terão desconto especial para fazer uma publicação personalizada.



Saiba mais sobre a MedGuias:

