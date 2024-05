Grupo Marquise apresenta cases para um crescimento sustentável

Crianças da Escola Novo Destino visitando a Planta de Biogás da Marquise Ambiental no Ceará Crédito: BARBOSANETOFOTOGRAFIA

Com 49 anos e abrangência nacional, o Grupo Marquise tem mais de 8 mil empregados e beneficia milhões de pessoas em diversos segmentos econômicos e produtivos, por meio de projetos e obras que contribuem para o crescimento do País. Transforme agora A Marquise Ambiental, 3a maior empresa de serviços e soluções ambientais do País, traz bons exemplos do potencial transformador do que antes chamávamos de lixo. O primeiro deles transforma resíduos sólidos gerados no aterro metropolitano de Fortaleza em biogás. O equipamento é a primeira planta de biometano do Norte e Nordeste e a segunda maior em operação no País, além de ser a única planta que injeta 100% da sua produção na rede de gás canalizado da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), sendo responsável por até 20% de todo gás distribuído pela rede.

O equipamento em parceria com a Ecofor também mantém a Escola Novo Destino que atende a 90 crianças e jovens das comunidades do entorno, com aulas de reforço no contraturno escolar. “Tudo passa por uma mudança cultural; um dos pontos cruciais é que as pessoas precisam entender que praticamente tudo que descartamos não é lixo, e sim resíduo, podendo ser transformado”, Hugo Nery, Diretor Presidente Marquise Ambiental. Ativos ambientais da planta de biogás da Marquise Emissão de 1.070.833 certificados de rastreabilidade Gás REC junto ao instituto TOTUM;

Emissão de 80.234 certificados em 2022;

Expectativa de 449.287 toneladas de CO2 equivalentes evitadas, podendo ser convertidas em créditos de carbono junto a Organização das Nações Unidas (ONU) ou institutos autorizados;

Mais de 2.500.000 tCO2EQ entre 2018 e 2022. “Muito antes de se falar em ESG, nós idealizamos e abraçamos projetos que intensificaram nosso compromisso com os três pilares de um desenvolvimento sustentável: o social, o ambiental e o econômico”, declara José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise.

Impacto na mesa da população Outro bom exemplo de transformação de resíduo da Marquise Ambiental é da sua filial em Taubaté (SP), que por meio da coleta seletiva de frutas e verduras nas feiras livres da cidade produziu, em 2023: 277 toneladas de composto orgânico;

270.435 hortaliças cultivadas pelos funcionários com uso de composto orgânico;

288 mil pratos de sopas distribuídos para a população.

Diversidade e inclusão Uma vez ao ano, o Grupo Marquise realiza a capacitação inclusiva para pessoas com deficiência (PCDs) em todas as unidades. Os alunos que apresentam os melhores resultados têm oportunidade de se tornarem empregados nas empresas do Grupo Marquise.

Na holding do Grupo Marquise, 40% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Essa porcentagem é de 60% quando contabilizamos as lideranças da Marquise Incorporações.

Inovação de forma concreta O compromisso da companhia em reduzir as emissões de carbono também se estende ao segmento de construção civil. A Marquise Incorporações, por meio de seu setor de inovação, firmou parceria com a startup Geeco e juntos irão produzir um tipo de concreto com agregados reciclados para formular piso intertravado a ser aplicado na área comum do empreendimento Mandara by YOO. Nesse processo, estão sendo produzidos mais de 26 mil m2 de materiais sustentáveis, equivalente a 2.352 toneladas de resíduos industriais reutilizados.

O processo substitui parcialmente o cimento e agregados naturais (como areia e brita) comumente utilizados na produção do concreto dos intertravados, os substituindo por aditivo confeccionado por rejeitos de mineração e por outros resíduos de indústria determinados a partir do local.

Esse tipo de inovação de reaproveitamento de materiais pode alcançar uma redução de até 60% das emissões de carbono - segundo dados da consultoria britânica Mace Group. “Trata-se de uma contribuição significativa para a evolução do mercado imobiliário que eleva os padrões e garante eficiência, sustentabilidade e segurança em todas as fases do processo construtivo”, afirma Andréa Oliveira, diretora executiva da Marquise Incorporações.

Parceria a favor da mobilidade e sustentabilidade Por meio de parceria público-privada, a Marquise Infraestrutura é responsável pela construção do primeiro prédio público sustentável da Amazônia, em Belém do Pará. O empreendimento faz parte de uma das maiores obras de mobilidade que acontecem hoje no País, o BRT Metropolitano, que liga a capital paraense a Ananindeua e Marituba.

O prédio tem energia solar e, com isso, estima-se que o governo do Estado economizará, por ano, cerca de R$ 200 mil relativos ao consumo de energia elétrica. Além disso, o equipamento faz aproveitamento

de água da chuva e coleta resíduos sólidos destinados à reciclagem. "Em um movimento cíclico, os eixos social e ambiental perpassam um ao outro, fazendo com que natureza e homem se completem formando a Inteligência Socioambiental”, aponta Misslene Farrapo, coordenadora de Inteligência Social do Grupo Marquise.