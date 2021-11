Grupo Marquise faz rebranding e apresenta sua nova marca

Há 47 anos o Grupo Marquise faz parte da história e participa do crescimento do Ceará e do Brasil

Uma das principais características do Grupo Marquise que justifica sua longevidade e solidez é a capacidade de antecipar tendências, tecnologias e inovações. Nascida do entusiasmo dos dois então estudantes de engenharia Erivaldo Arraes e José Carlos Pontes, a empresa, que começou com pequenas obras, hoje constrói portos, aterros sanitários, aeroportos, abre estradas, ergue prédios. Além disso, prepara as cidades para o futuro, com a construção e operação de aterros sanitários; e planta de produção de biogás. A cada novo projeto, assume o compromisso de responsabilidade com o meio ambiente.

Para espelhar esse novo momento, o Grupo Marquise passou por um processo de rebranding e apresentou para todo País, nesta semana, a sua nova marca, que celebra esse momento de consolidação do Grupo e seus negócios no mercado.

O trabalho foi produzido pela agência de design Voadora, que depois de um criterioso estudo, chegou à marca que traz a natureza de um grupo que impulsiona o crescimento do País e dá vida a projetos inovadores e de excelência.A campanha “Grupo Marquise presente no futuro do Brasil” foi desenvolvida pela agência Bravo BBG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grupo Marquise começou com pequenas obras, hoje constrói portos, aterros sanitários, aeroportos, abre estradas, ergue prédios (Foto: Divulgação)



“O grupo impulsiona um movimento de renovação da marca em coerência com um momento de transformações internas e de franca expansão. Cada um dos negócios em que atua vem se reposicionando, especialmente na área ambiental, na infraestrutura e na incorporação. Essa nova marca é o reflexo dessa constante busca por inovações”, pontua Vini Fernandes, gerente de Marketing do Grupo Marquise.

Grupo Marquise prepara as cidades para o futuro, com a construção e operação de aterros sanitários; e planta de produção de biogás (Foto: Divulgação)



Luiz Gustavo Vianna, Diretor de Finanças e Administração do Grupo Marquise, explica que essa mudança aconteceu de dentro para fora. “Estamos constantemente investindo em governança, tecnologia, inovação e melhores práticas em gestão de pessoas. A nova marca que estamos apresentando agora foi, na verdade, uma etapa dessa transformação. A empresa vem se reposicionando em cada um dos negócios em que atua, sempre ousando com responsabilidade, que é um dos nossos principais valores”, finaliza.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags