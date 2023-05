Futuro da educação é tema de evento em Fortaleza

Afinal, qual é o futuro na educação? Segundo a especialista e pioneira em estudos futuristas no Brasil, Rosa Alegria, o futuro não é uma linha reta e nem um destino, mas sim uma multiplicidade de caminhos. Portanto, a pergunta não é tão fácil de ser respondida. Conforme a futurista profissional, “esta não é uma época de mudança, mas sim uma mudança de época”.

Rosa Alegria é uma das convidadas a aprofundar o tema do futuro na educação para gestores e educadores maristas de 14 estados e do Distrito Federal. Fortaleza foi escolhida, simbolicamente, pelo Marista Centro-Norte como a Capital da Educação Marista 2023 e, durante cinco dias, receberá participantes e palestrantes que buscarão discutir caminhos comuns para a escola do futuro, tendo em vista os estudantes como a centralidade do processo de ensino e aprendizagem. Entre os palestrantes convidados também está Luis Rasquilha, professor, autor e CEO da Inova TrendsInnovation Ecosystem.

Mais do que pensar o futuro, a educação tem o propósito de preparar as crianças e adolescentes de hoje para o porvir. As tecnologias exerceram e continuarão a exercer um papel vital no processo educativo, no entanto, o futuro na educação depende da formação integral, que cultiva não apenas a mente, mas, também, corpo e espírito dos estudantes.

Plataformas digitais, realidade virtual, experiências imersivas, inteligência artificial: tudo está posto. Caberá aos educadores mediar o uso de todas as potencialidades dessas tecnologias e inovações que avançam a passos largos.



Formação integral tem como foco não apenas a mente, mas também corpo e espírito Crédito: Divulgação/Fred Vianna

Desde tempos imemoriais, professores cumpriram seu papel de ensinar, guiar e facilitar o caminho do conhecimento. E continuarão a ser imprescindíveis no papel de mediação. No entanto, mais que nunca, serão chamados a serem humanos e sensíveis em meio aos processos cada vez mais virtuais. Criar laços, conectar estudantes e incentivar o crescimento integral serão as principais tarefas do educador no futuro.

E esse futuro é mais das crianças do que dos adultos de hoje. É por elas que as instituições devem estar preparadas. De acordo com o presidente do Marista Centro-Norte, Ir. José de Assis Elias de Brito, gestores e educadores precisam discutir esse futuro, colocando os estudantes como protagonistas do próprio saber.

“O fundador do Marista, São Marcelino Champagnat, foi um líder e educador visionário que soube olhar além de seu tempo, para muito mais longe do que os limites do século XIX na França. Como educadores precisamos ser ousados e romper as barreiras geográficas e existenciais, mediando o conhecimento em meio às transformações do hoje e do amanhã”, ressalta.



Marista Centro-Norte possui 20 colégios privados e nove escolas sociais Crédito: Divulgação/Fred Vianna

Realizado no centro de eventos Fábrica de Negócios, do hotel Praia Centro, o Fórum Marista de Gestores ocorrerá até a próxima sexta-feira, 26, e é uma iniciativa realizada anualmente, com o objetivo de qualificar o trabalho e as ações desenvolvidas nos 20 colégios privados e nas nove escolas sociais do Marista Centro-Norte, com vistas ao cumprimento da missão Marista, que se faz presente em mais de 80 países.

Sobre o Marista Centro-Norte

O Marista Centro-Norte é uma instituição católica e mantenedora de 29 colégios particulares e escolas sociais gratuitas. No Brasil, é uma das unidades administrativas do Instituto Marista, sediado em Roma (Itália). Atende, anualmente, a mais de 35 mil estudantes nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

No Ceará, a instituição se faz presente com a Escola Marista Sagrado Coração (Fortaleza), Colégio Marista de Aracati e Escola Marista Champagnat de Iguatu. As três unidades educacionais são totalmente gratuitas e proporcionam educação de excelência a 1.530 crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social.

O Marista tem por missão educar e formar cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. Fundado em 1897 na França, hoje se faz presente em mais de 80 países, por meio de escolas, universidades, editoras, hospitais e obras de acolhimento a refugiados de guerras. No mundo todo, por meio dos serviços prestados, atende a mais de 600 mil crianças, adolescentes e jovens.