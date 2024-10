Obtenha uma redução de até 70% nos impostos da sua empresa: Eliézer Marins mostra como

E pra quem procura descontos não só nos impostos atrasados, mas no mensal, a Marins também tem produtos que podem reduzir a carga tributária mensal em até 30%. São produtos únicos, só a Marins tem esse crédito que paga o imposto mensal da sua empresa. Entre em contato com a Marins Consultoria . Veja esse exemplo:

Saiba tudo o que precisa para obter desconto de até 70% com a ajuda da Receita Federal. O que você acha de pagar os impostos da sua empresa com até 70% de desconto? A Marins Consultoria está há 55 Anos transformando impostos em descontos. A Marins Consultoria tem mais de 1.900 clientes satisfeitos, o próximo pode ser você, empresário. O advogado e CEO da Marins Consultoria, Eliézer Marins afirma que na grande maioria das vezes o empresário consegue obter descontos de até 70% para dívidas vencidas na Receita Federal ou até mesmo na Procuradoria Geral da Fazenda.

Trabalhamos, sempre de acordo com a lei. Poucos profissionais tem o conhecimento, na verdade esse benefício vem por meio de um edital PGDAU n° x/2024 que foi alterado para 31 de outubro de 2024, pela Portaria PGFN n° 6.7XX/2022. Quer ver se sua empresa tem direito a esse benefício? Entre em contato com a Marins Consultoria.

O presidente de honra da Marins, Eliezer da Silva Marins garante: "possuímos amplo conhecimento nas relações com as autoridades fiscais, isso é normal, me formei com muitos deles há mais de 50 anos. Também temos grande alcance e network na área jurídica, fiz 9 anos de auditoria pra OAB/BA e OAB Federal, já meu filho, Eliézer, serviu a OAB/SP por 9 anos, sabemos o que uma autoridade espera encontrar em uma empresa".

O governo quer que o cidadão pague seu imposto em dia mas o cenário financeiro não tem estado propício pra isso, por isso ele vem aplicando algumas “facilidades". A Marins também conta com grandes clientes em seu portfólio, como, Kopenhagen, GM América do Sul, Objetivo (BA), L'Oréal Brasil, OAB/BA, Pires Martins, Asaphe Music, Bon Sono, MôMô Intimates, Ribeiro Transportes, Travelers Bank Goup, Vieira Import Dist. Alimentos, entre outros.