Lounge Acústico: a trilha sonora perfeita para o seu evento

Quase 20 anos de experiência e amizade moldam o trabalho da Lounge Acústico, dupla musical formada por Renato Melo e Thais Nara. A parceria, que começou em uma banda de baile, em meados de 2006, se transformou em um projeto que, desde 2016, já encantou cerca de 400 eventos com amor, elegância e o melhor da sonoridade nacional e internacional. Renato Melo é responsável pelo vocal, violão e produção da Lounge Acústico Crédito: Glauber Albuquerque/Divulgação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu e Thais somos amigos há quase 20 anos. A gente tocava na banda do meu pai, essas bandas que tocam de tudo. Então, a Lounge Acústico nasceu dia 10 de dezembro de 2016, quando fomos apresentados ao casal Laissa e Villy por uma cerimonialista. Assim, veio a oportunidade de atender nosso primeiro casamento. Esse casal nos inspirou tanto que a história deles virou música, e os presenteamos com ela no dia da festa”, conta Renato. A canção “Simples Confidentes” não é a única autoral da dupla. Movidos pelo amor à música e o compromisso de fazer jus aos momentos especiais dos mais de 200 casamentos que já participaram, ao longo de oito anos, outras histórias de casais apaixonados foram traduzidas em melodia pelas mãos e corações talentosos de Thais e Renato. Quando a conexão é forte, a inspiração acompanha. Thais Nara, vocalista da Lounge Acústico Crédito: Divulgação “Fomos agraciados com eventos especiais. Foram miniweddings, casamentos, pedidos de noivado, 15 anos, aniversários, feiras de noivas, cerimônias, batizados, corporativos… Momentos que construíram nossa história musical, não só como músicos e cantores, mas, essencialmente, como seres humanos. A Lounge é o elo para nos apresentar pessoas maravilhosas e torná-las habitantes de nossos corações. Ganhamos tantos sorrisos e elogios, mas o melhor de tudo são os amigos que fazemos”, discorre Renato.

Foi o caso de Sáfia Maia que, em 2019, teve o casamento embalado pela Lounge Acústico. “Meu casamento foi bem minimalista, para 50 pessoas, e todas, até hoje, falam que foi a melhor festa que foram porque, desde o início, se sentiram acolhidas pelas músicas. Eles conseguiram unir minhas duas paixões na minha entrada de noiva: Harry Potter e Game of Thrones. Depois da entrada, foi só diversão: tocaram do brega do Pará ao forró cearense, um mix fantástico de músicas e uma animação sem igual! Foi a melhor escolha de todas! Tanto que, depois do casamento, estreitamos a amizade e fizemos até alguns churrascos juntos!”, relembra. Sáfia Maia teve o casamento embalado pela Lounge Acústico em 2019 Crédito: Davi Capistra/Divulgação Conheça melhor a Lounge Acústico Quem está à frente da Lounge Acústico é Renato Melo (vocal, violão e produção) e Thais Nara (vocalista). Atualmente, a dupla oferta três tipos de formação:

Acústica: voz e violão;

Essência: voz, violão e flauta;

Clássica: voz, violão, flauta e teclado. Do ambiente rústico ao clássico e do campo à praia, a Lounge Acústico está pronta para transformar sua celebração em um deleite para os ouvidos do público. Enquanto para cerimônias de casamento a dupla personaliza o cortejo conforme o desejo dos noivos, nas recepções, o repertório da banda é definido de acordo com o perfil do evento. “Levamos emoções, choros de felicidades, abraços e sorrisos por onde passamos. Nosso diferencial é fazer tudo com leveza e amor”, destaca o músico.