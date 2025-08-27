Lotofácil da Independência 2025: aposte com a Sorte Mais Brasil e concorra a R$ 220 milhões

O maior prêmio da história da Lotofácil da Independência já está confirmado. Aposte com inteligência nos bolões da Sorte Mais Brasil e aumentar suas chances de ganhar.

A grande novidade é que este concurso não acumula . Isso significa que, se ninguém acertar os 15 números, o prêmio será dividido entre os apostadores com 14 acertos, e assim sucessivamente.

No dia 6 de setembro de 2025 , acontece o sorteio da Lotofácil da Independência , com estimativa de R$ 220 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Por que apostar na Lotofácil da Independência 2025?

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, às 20h.

Veja projeções de rendimento para quem aplicar o valor total

Ganhar um prêmio milionário significa realizar sonhos e conquistar liberdade financeira. Com os R$ 220 milhões , você pode:

Tipo de investimento e rendimento mensal estimado:

Fundo DI 100% do CDI: R$ 1,9 milhão

Poupança: R$ 1,4 milhão

Aposta simples ou aposta inteligente?



Aposta simples (15 dezenas): R$ 3,50 e chances de 1 em mais de 3 milhões.



Aposta com 20 dezenas: aumenta as chances em 155 mil vezes, mas o custo é muito alto.

A solução: os bolões da Sorte Mais Brasil

Lotofácio de independência: bolões Lotérica Sorte + Brasil Crédito: Divulgação

Nos bolões da Lotofácil da Sorte Mais Brasil, você participa de jogos com 17, 18, 19 e até 20 dezenas. O valor é dividido entre vários apostadores, tornando a aposta mais barata e muito mais vantajosa.



Cada participante recebe um comprovante individual, garantindo total segurança e transparência.



Histórico de premiações da Sorte Mais Brasil



No concurso 3177, em 2024, um dos bolões da Sorte Mais Brasil acertou a faixa principal da Lotofácil.

Foram 30 cotas vencedoras, e cada apostador levou mais de R$ 34 mil.

Isso comprova que apostar em bolão é realmente uma estratégia inteligente.

Como apostar nos bolões da Sorte Mais Brasil

Participar é simples e rápido:

Zap da Sorte (atendimento oficial): 0800 808 2222



Site oficial: sortemaisbrasil.com.br



WhatsApp oficial: clique aqui e ative o sininho para novidades



As cotas são limitadas e podem acabar rapidamente.

Bolões Express em Fortaleza e Região Metropolitana

Se você está em Fortaleza ou Região Metropolitana, pode contar com o Bolões Express. Nesse serviço, a Sorte Mais Brasil entrega seu jogo impresso no seu endereço, com agilidade e comodidade.



Onde encontrar a Sorte Mais Brasil



A empresa possui diversas unidades físicas em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Jericoacoara e outras cidades do Ceará.



Por que apostar na Sorte Mais Brasil?

Mais chances reais com bolões inteligentes

Comprovantes individuais para cada cota

Histórico de premiações na Lotofácil

Atendimento em todo o Brasil

Serviço exclusivo Bolões Express em Fortaleza e região



A Lotofácil da Independência 2025 é a maior oportunidade do ano, com R$ 220 milhões em jogo.



Garanta já sua participação nos bolões da Sorte Mais Brasil e entre para essa disputa histórica.



