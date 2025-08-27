Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil da Independência 2025: aposte com a Sorte Mais Brasil e concorra a R$ 220 milhões
Lotérica Sorte

Lotofácil da Independência 2025: aposte com a Sorte Mais Brasil e concorra a R$ 220 milhões

O maior prêmio da história da Lotofácil da Independência já está confirmado. Aposte com inteligência nos bolões da Sorte Mais Brasil e aumentar suas chances de ganhar.
Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

No dia 6 de setembro de 2025, acontece o sorteio da Lotofácil da Independência, com estimativa de R$ 220 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.


A grande novidade é que este concurso não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar os 15 números, o prêmio será dividido entre os apostadores com 14 acertos, e assim sucessivamente.


O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, às 20h.

 

Por que apostar na Lotofácil da Independência 2025?

 

Ganhar um prêmio milionário significa realizar sonhos e conquistar liberdade financeira. Com os R$ 220 milhões, você pode:

  • Comprar a casa própria
  • Realizar o sonho do carro novo
  • Viajar pelo mundo
  • Investir para garantir rendimentos mensais milionários

 

Veja projeções de rendimento para quem aplicar o valor total

 

Tipo de investimento e rendimento mensal estimado:

 

CDB 120% do CDI: R$ 2,3 milhões

LCI/LCA (90% do CDI – isento): R$ 2,2 milhões

CDB 110% do CDI: R$ 2,1 milhões

Fundo DI 100% do CDI: R$ 1,9 milhão

Poupança: R$ 1,4 milhão

 

Aposta simples ou aposta inteligente?


Aposta simples (15 dezenas): R$ 3,50 e chances de 1 em mais de 3 milhões.


Aposta com 20 dezenas: aumenta as chances em 155 mil vezes, mas o custo é muito alto.

 

A solução: os bolões da Sorte Mais Brasil

 


Nos bolões da Lotofácil da Sorte Mais Brasil, você participa de jogos com 17, 18, 19 e até 20 dezenas. O valor é dividido entre vários apostadores, tornando a aposta mais barata e muito mais vantajosa.


Cada participante recebe um comprovante individual, garantindo total segurança e transparência.

 

Histórico de premiações da Sorte Mais Brasil


No concurso 3177, em 2024, um dos bolões da Sorte Mais Brasil acertou a faixa principal da Lotofácil.

Foram 30 cotas vencedoras, e cada apostador levou mais de R$ 34 mil.
Isso comprova que apostar em bolão é realmente uma estratégia inteligente.

Como apostar nos bolões da Sorte Mais Brasil
Participar é simples e rápido:
Zap da Sorte (atendimento oficial): 0800 808 2222


Site oficial: sortemaisbrasil.com.br


WhatsApp oficial: clique aqui e ative o sininho para novidades


As cotas são limitadas e podem acabar rapidamente.

Bolões Express em Fortaleza e Região Metropolitana
Se você está em Fortaleza ou Região Metropolitana, pode contar com o Bolões Express. Nesse serviço, a Sorte Mais Brasil entrega seu jogo impresso no seu endereço, com agilidade e comodidade.

Onde encontrar a Sorte Mais Brasil

A empresa possui diversas unidades físicas em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Jericoacoara e outras cidades do Ceará.


Fortaleza – Messejana: Rua Joaquim Bezerra, 67
Fortaleza – Cocó: Rua Dr. Gilberto Studart, 155 - Loja 12
Fortaleza – Aldeota: Av. Santos Dumont, 1740 - Loja 07
Caucaia – Centro: Av. Edson da Mota Correa, 855
Jijoca de Jericoacoara: Av. Manoel Teixeira, 87 - Centro


Confira a lista completa no site!

 

Por que apostar na Sorte Mais Brasil?

  • Mais chances reais com bolões inteligentes
  • Comprovantes individuais para cada cota
  • Histórico de premiações na Lotofácil
  • Atendimento em todo o Brasil
  • Serviço exclusivo Bolões Express em Fortaleza e região


A Lotofácil da Independência 2025 é a maior oportunidade do ano, com R$ 220 milhões em jogo. Só ganha quem joga. E quem joga com estratégia, tem muito mais chances de vencer.


Garanta já sua participação nos bolões da Sorte Mais Brasil e entre para essa disputa histórica.

Zap da Sorte: 0800 808 2222
sortemaisbrasil.com.br
Instagram: @sortemaisbrasil
Sorte Mais Brasil - Aqui, a sua sorte vale mais!

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Lotérica Sorte
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar