Quina de São João sorteará R$ 230 milhões neste sábado, 28

O bilhete para o maior prêmio já sorteado na Quina de São João pode ser comprado via WhatsApp. O que daria para comprar com tanto dinheiro?

Com essa quantia, você poderia garantir um futuro tranquilo, ou até realizar sonhos extraordinários. Se um único ganhador resolver investir todo esse valor na Caderneta de Poupança , ele verá seu dinheiro render cerca de R$ 1,5 milhão já no primeiro mês. Já imaginou? E esse valor é apenas o início! Com o montante da premiação, você poderia comprar mais de 38 mil ingressos para assistir à Copa do Mundo de Clubes nos melhores lugares, ou optar por investimentos mais rentáveis, como os CDBs de bancos médios , que renderiam R$ 2,3 milhões em apenas um mês e R$ 30,5 milhões no decorrer de um ano.

• Bolão "Fogueira do Milhão": 10 jogos de 8 dezenas por R$ 99,46 . Com essa aposta, suas chances aumentam 560 vezes mais!

Para facilitar a sua participação na Quina de São João, a Sorte Mais Brasil preparou bolões exclusivos , pensados para aumentar as suas chances de ganhar. Com 22 unidades no Ceará e um atendimento online para todo o Brasil, a Sorte Mais Brasil é a sua parceira ideal na hora de apostar e conquistar esse grande prêmio. E com nossos bolões personalizados , você terá a oportunidade de melhorar ainda mais suas probabilidades de ser o vencedor.

A Sorte Mais Brasil é a maior rede de lotéricas oficiais da Caixa Econômica Federal no País, com 22 lojas espalhadas estrategicamente no Ceará. No entanto, o nosso grande diferencial é o atendimento online , disponível para todo o Brasil .

Através do Zap da Sorte, os clientes podem conversar diretamente com os atendentes especializados, tirar todas as suas dúvidas e fazer a compra dos bolões de forma rápida e segura. E, para garantir ainda mais tranquilidade, após a compra, a nossa equipe realiza o endosso do bolão no nome e CPF do cliente, assegurando que apenas o apostador registrado poderá resgatar o prêmio.

Após o sorteio, nossos especialistas verificam o resultado no dia seguinte e, caso haja premiação, enviam o bolão para os clientes de outros estados pelos Correios. Para Fortaleza e região metropolitana, oferecemos ainda entrega grátis!

Será possível participar dos bolões oficiais da SMB até as 16h do dia do sorteio pelo atendimento online no zap da sorte (85) 99212-1308.

Não deixe passar essa chance única!



Aposte agora na Quina de São João com a Sorte Mais Brasil e tenha a possibilidade de ganhar R$ 230 milhões. Estamos prontos para te ajudar a realizar o seu sonho. Com as melhores opções de bolões e o atendimento mais completo, a sua sorte está apenas a um clique de distância.



O sorteio será realizado no dia 28 de junho, às 20h, com transmissão ao vivo pelos canais da CAIXA. Garanta já sua participação e boa sorte!



