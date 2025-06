Quina de São João 2025 sorteará R$ 230 milhões: Iniciam hoje, 19, as vendas exclusivas; aposte sem sair de casa

Bolões com mais dezenas aumentam as chances de ganhar parte dos R$ 230 milhões do sorteio que acontece no dia 28 de junho

Com a chegada do mês de junho, o clima de festa toma conta do País. As bandeirolas coloridas, o som do forró, o cheirinho de milho cozido no ar. As tradições juninas aquecem os corações – e também os sonhos de quem quer transformar a sorte em realidade. E em meio a esse cenário festivo, a Quina de São João 2025 promete ser o grande destaque para os apostadores brasileiros: o concurso especial das Loterias Caixa irá sortear um prêmio estimado em impressionantes R$ 230 milhões, e o melhor – ele não acumula!



A partir desta quinta-feira, 20 de junho, começam as vendas exclusivas da campanha especial da Sorte Mais Brasil para este que é um dos sorteios mais esperados do ano. Essa é a oportunidade ideal para garantir sua participação com comodidade, segurança e muito mais chances de ganhar.