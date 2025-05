Quina de São João 2025 promete prêmio histórico de R$ 230 milhões no maior sorteio junino do País

Na Quina de São João, diferentemente dos concursos regulares, o prêmio não acumula / Crédito: Divulgação

As tradicionais comemorações juninas vão ganhar um tempero a mais neste ano. A Quina de São João 2025, segunda loteria especial do calendário oficial da Caixa Econômica Federal, promete um prêmio histórico de R$ 230 milhões no sorteio que será realizado no dia 28 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso número 6760 marca a 15ª edição da modalidade especial criada em 2011 em homenagem a São João. Desde então, a Quina junina se firmou como uma das principais loterias do país, ao lado da Mega da Virada e da Lotofácil da Independência — sempre atraindo milhões de apostadores em busca de um futuro milionário.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Prêmio não acumula — e pode mudar vidas

Diferente dos concursos regulares, o grande atrativo da Quina de São João é que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os cinco números sorteados, o valor é distribuído entre os acertadores da quadra, e assim por diante.

Esse detalhe torna o sorteio ainda mais atrativo. Em 2019, por exemplo, nenhuma aposta acertou os cinco números, e os R$ 153,6 milhões foram repartidos entre 1.577 acertadores da quadra. Já em 2024, o prêmio recorde de R$ 229,9 milhões foi dividido entre apenas três apostas vencedoras.

Quer jogar com mais chances reais de ganhar? Aposte com a Sorte Mais Brasil

Com mais de 17 anos de atuação, a Rede Lotérica Sorte Mais Brasil é hoje a maior rede de lotéricas oficiais da Caixa no Brasil. Presente em todo o Ceará com 22 unidades físicas, a empresa também oferece um atendimento online especializado na venda de bolões com altas dezenas, ideais para quem deseja multiplicar significativamente suas chances de acerto.

Atendimento via WhatsApp: através do número oficial da Sorte Mais Brasil, os clientes são direcionados para uma equipe de especialistas em jogos lotéricos, que esclarecem dúvidas e conduzem todo o processo de forma segura e personalizada. A venda é finalizada com endosso nominal, o que garante que somente o comprador possa resgatar o prêmio, tornando o bolão intransferível após a compra.



Entrega garantida dos bilhetes premiados: clientes de outras regiões do Brasil recebem seus bilhetes via Correios com discrição e segurança. Já para quem mora em Fortaleza e região metropolitana, a entrega do bilhete é gratuita e feita diretamente no local onde o cliente estiver.

Confira as opções de bolões otimizados para a Quina de São João 2025:

Combo com 20 jogos de 08 dezenas – R$ 102,00

04 jogos de 10 dezenas – R$ 100,00

01 jogo de 15 dezenas – R$ 202,70

05 jogos de 15 dezenas – R$ 1.013,50

Para se ter uma ideia, uma única aposta de 15 dezenas custa R$ 7.507,50 feita individualmente. Em bolão, esse investimento é dividido, mas as chances continuam muito maiores do que uma aposta simples.



Como jogar

A participação pode ser feita em qualquer casa lotérica, no site Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Para concorrer, o jogador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante da Quina. Quem preferir, pode optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher os números automaticamente.

O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 2,50, mas as probabilidades de vitória crescem com a quantidade de dezenas marcadas:

Para concorrer, o jogador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante da Quina Crédito: Divulgação



Faça parte da maior rede de sorte do Brasil. Entre em contato pelo Zap da Sorte e garanta sua cota antes que esgote!

Aposte com A Maior, aqui a sua sorte vale mais.

Ligue agora ou chame no WhatsApp: 0800 808 2222