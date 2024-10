Lotofácil: a loteria que menos acumula devido à alta probabilidade de acertar 

A Lotofácil tem a característica de pagar muitas premiações de diversos valores todos os dias Crédito: Divulgação

Quando pensamos em Loterias, percebemos que existe a que mais combina com cada perfil de apostador. Para aqueles que sonham em ganhar valores para mudar de vida para sempre e nunca mais precisar se preocupar com dinheiro, a melhor opção pode ser a mega-sena ou a +milionária, que possuem, por característica, sempre sortearem valores mais atrativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, tem aquelas pessoas que querem ganhar com mais facilidade, independentemente de quanto seja o prêmio. Para esse perfil, certamente a Lotofácil é a melhor opção por sua característica de pagar muitas premiações de diversos valores todos os dias.



A modalidade conta com faixas de premiações fixas, que são acertadas com uma probabilidade enorme, e as faixas maiores, que costumam pagar de 1,7 a 5 milhões de reais aos acertadores diariamente. Independentemente do seu perfil, certamente a Lotofácil já está no gosto popular do Brasileiro por pagar tantos prêmios com uma frequência extraordinária.

Para aumentar as chances de acertar na loteria, é importante destacar algumas estratégias que são muito válidas e podem significar um grande upgrade para as suas apostas. Além de escolher a modalidade mais compatível com o seu perfil, é possível alavancar as chances investindo em apostas mais ousadas, configuradas com mais dezenas escolhidas, potencializando, assim, a probabilidade matemática de sair na frente e acertar.

Investir em mais dezenas comprovadamente aumenta as chances de ganhar Crédito: Divulgação Se você gostou da modalidade e das vantagens que ela tem, veja abaixo como jogar:

Para jogar é muito simples. Você vai marcar de 15 a 20 números no volante, que possui 25 números ao todo, e ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Você também pode deixar que a máquina escolha os números de forma aleatória através da "Surpresinha”, e pode usar a "Teimosinha" para repetir a aposta por vários concursos.



A aposta mínima (15 números) custa R$ 3. Na modalidade, bem como em várias loterias oficiais, é possível potencializar as chances com combinações feitas com mais números, o que, matematicamente, comprova o aumento real na probabilidade. Apostas com mais números aumentam as chances e o valor do investimento também acontece de forma proporcional às combinações que podem ser feitas com uma única aposta realizada com números a mais.

Basicamente, quando você joga na lotofácil adicionando uma dezena a mais (16 números), é como se você estivesse fazendo dezesseis jogos simples de 15 números, logo, justifica o valor de 48 reais de investimento.

- 16 Números: R$ 48;

- 17 Números: R$ 408;

- 18 Números: R$ 2.448;

- 19 Números: R$ 11.628;

- 20 Números: R$ 46.512.



Investir em mais dezenas comprovadamente aumenta muito as chances de ganhar, porém, se faz necessário o investimento de um valor maior por aposta, e é aí que entra a “mágica” dos bolões, que são configurados com mais dezenas e divididos em grupos que recebem comprovantes individuais, o que viabiliza o acesso às grandes apostas, investindo muito menos do que se fossem apostar sozinhos.

A Sorte Mais Brasil, há mais de 15 anos no mercado, se destaca em confeccionar esses bolões com experiência e segurança, resultando em diversos pagamentos de prêmios na faixa principal, bem como de prêmios diários em segundas faixas.

Pela quarta vez, a Sorte Mais Brasil pagou o prêmio principal da Lotofácil. No último dia 09/08/2024 (concurso 3177) tivemos a felicidade de pagar, mais uma vez, na primeira faixa da modalidade. A premiação se deu em um bolão com cinco jogos de 17 dezenas para 30 participantes. Os sortudos levaram a bolada total de R$ 1.026.678 para casa, ficando cada cota com R$34.222,60.

Caso você seja premiado, veja a seguir como receber seu prêmio:

- Até R$ 2.259,20: pode ser recebido em qualquer lotérica;

- Acima de R$ 2.259,20: apenas nas agências da CAIXA, com documentos e recibo;

- Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis;

- Importante: confira sempre seu bilhete, pois os prêmios prescrevem em 90 dias. A Sorte Mais Brasil é a maior rede de lotéricas oficiais da Caixa, com 21 unidades pelo estado do Ceará e atendimento online disponível em todo o território nacional, permitindo que os apostadores participem dos sorteios sem precisar sair de casa. A empresa oferece diversas opções de pagamento, como PIX, transferências bancárias e cartões de débito e crédito, tornando o processo mais ágil e conveniente. A entrega dos bolões é realizada gratuitamente para Fortaleza e Região Metropolitana. Para as demais localidades, a empresa disponibiliza a opção de endosso, registrando o nome e o CPF do cliente no verso do bilhete, assegurando que apenas a pessoa registrada possa retirar o prêmio, caso seja contemplada.