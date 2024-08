Lotofácil da Independência pagará em R$ 200 milhões. Como apostar com estratégia?

Bolão da Sorte Mais Brasil aumenta as chances de ganhar em até 15.500 vezes. Crédito: Divulgação

Quando se fala em ganhar na loteria, todo apostador imagina qual destino dará ao prêmio para realizar seus sonhos. Havendo campanha especial no ar – Lotofácil da Independência – as casas Lotéricas estão se programando e já elaboram bolões estratégicos para levar a sorte aos seus apostadores. Pensando nisso, a Sorte Mais Brasil organizou bolões exclusivos de 20 dezenas – a aposta máxima da modalidade – e que aumentam as chances de ganhar em 15,5 mil vezes. Já pensou poder dar um upgrade nas suas apostas usando uma estratégia desse nível? É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há histórico. Pela quarta vez, a Sorte Mais Brasil pagou o prêmio principal da Lotofácil. A última vez que a loteria pagou na primeira faixa da modalidade foi no último dia 9 de agosto (concurso 3177). A premiação se deu em um bolão com 5 jogos de 17 dezenas para 30 participantes. Os sortudos levaram a bolada total de R$ 1.026.678 para casa, cada cota ficado com R$34.222,60.

Isso comprova que os bolões de altas dezenas aumentam as chances de ganhar na Lotofácil da Independência. Esta pode ser a sua chance de ter a independência financeira e fazer a sua tão sonhada viagem ou comprar a sua casa ou carro dos sonhos. Para poder sonhar mais próximo da realidade, a Sorte Mais Brasil reforça que só ganha quem joga. Além das apostas ousadas e promissoras para essa campanha especial, a Sorte Mais Brasil apresenta diariamente opções diferenciadas em diversas modalidades de Loterias, atendendo ao apostador adepto a estratégias e que valoriza um produto com maiores probabilidades de acerto. Para participar desses bolões, basta enviar mensagem para o WhatsApp (85) 99212-1308.

Apostando com estratégia Para apostar na Lotofácil é simples. As apostas simples estão disponíveis a partir de R$ 3. Mas a única maneira de elevar as chanches é aumentar a quantidade de números apostados em cada jogo. Ou seja, ao invés de escolher apenas 15 números, você escolhe 16, 17, 18, 19 ou 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Confira o valor das apostas e a probabilidade de acerto para a Lotofácil:

Prêmio extraordinário Lotofácil da Independência sorteará R$ 200 milhões. Crédito: Divulgação



Investir em mais dezenas comprovadamente aumenta as chances de ganhar. É aí que entra a “mágica” dos bolões. Eles que são configurados com mais dezenas e divididos em grupos que recebem comprovantes individuais, o que viabiliza acessar as grandes apostas investindo muito menos do que apostando sozinho. Há mais de 15 anos no mercado, a Sorte Mais Brasil se destaca em confeccionar esses bolões com experiência e segurança, resultando em diversos pagamentos de prêmios na faixa principal e em prêmios diários em segundas faixas. Valor das apostas e a probabilidade de acerto para a Lotofácil. Crédito: Divulgação



O sorteio extraordinário ocorrerá no dia 9 de setembro, mas as cotas dos bolões devem se esgotar antes da data. Se você mora em Fortaleza e Região Metropolitana, a SMB tem também o serviço de Bolões express, em que você recebe o seu bolão em casa ou onde preferir. Agora você já sabe o que fazer: chame o Zap da Sorte e aproveite!

