Quina de São João sorteia 220 milhões. Seu Sonho Milionário Começa Aqui

A Quina completou 30 anos de história em março deste ano e também tem um concurso especial que inspira muitos sonhos: a Quina de São João. Este concurso especial vem junto com a alegria típica das ruas decoradas com bandeirinhas, dos balões coloridos e fogueiras, das praças vivas de gente, do ritmo contagiante do forró e das tradicionais quadrilhas e roupas coloridas de xadrez. Com chances de ganhar duas vezes maiores que na Mega-Sena, a Quina de São João 2024 está com um prêmio estimado em maravilhosos R$ 220 milhões que serão sorteados neste sábado, 22/06, em meio às comemorações juninas.

A popular Mega-Sena chama a atenção dos brasileiros com suas altas premiações milionárias, especialmente no famoso concurso especial da Mega da Virada, que traz a esperança de uma vida nova a cada virada de ano. Mas não é preciso esperar até o fim do ano para ter a oportunidade de se tornar milionário, pois há também a Quina, que continua sendo uma das loterias mais procuradas por apostadores de todo o Brasil, sorteando milhões para aqueles que sonham grande.

Como a Sorte Mais Brasil impulsiona as chances de ganhar nas Loterias?

A Sorte Mais Brasil, a maior rede lotérica no país, com 15 anos de experiência em Loterias Caixa, potencializa suas chances de ganhar com seus bolões estratégicos, oferecendo apostas com mais dezenas a preços acessíveis (quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior é o valor da aposta). Isso permite aos apostadores jogarem com a aposta máxima de 15 dezenas na Quina de São João, por exemplo, investindo apenas R$202,70, em vez dos R$7.507,50 necessários para fazer a mesma aposta individualmente.

Há várias maneiras de entrar em contato com a SMB. Se você está no Ceará, pode visitar uma das 21 unidades espalhadas pelo estado, incluindo lojas na capital, no interior e na famosa vila paradisíaca de Jericoacoara. Para quem está em outros estados ou prefere apostar sem sair de casa a SMB disponibiliza um site com todas as opções oferecidas diariamente (www.sortemaisbrasil.com.br) e também o atendimento personalizado e humanizado via WhatsApp (0800 808 2222).

Ao entrar em contato, você será atendido pelo nosso time de especialistas em Loterias da Caixa Econômica Federal, que está preparado para tirar qualquer dúvida que o apostador possa ter e apresentará as opções disponíveis, incluindo jogos diários e a Quina de São João 2024.

Nossa equipe oferece entrega gratuita para Fortaleza e Região Metropolitana. Além disso, temos a opção do Endosso, um processo autorizado pela Caixa Econômica Federal, que permite o preenchimento do nome completo e CPF do cliente no verso do bolão, tornando-o intransferível e garantindo que apenas o CPF cadastrado possa resgatar o prêmio. Após o endosso, os bolões são guardados nos cofres da empresa com total segurança e conferidos no dia seguinte, oferecendo também essa comodidade ao apostador. Para receber seu bolão premiado em outras localidades do país, a empresa oferece envio via Correios.

Por que apostar em bolões de altas dezenas na Quina de São João?