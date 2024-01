Após a Mega da Virada, mirar no cobiçado prêmio da +Milionária é uma boa pedida

Com prêmio acumulado acima dos R$ 120 milhões e inspirada nas loterias europeias e americanas, a +Milionária é uma opção atrativa e acessível que oferece aos participantes a chance de conquistar milhões de reais

Com prêmio acumulado acima dos R$ 120 milhões e inspirada nas loterias europeias e americanas, a +Milionária é uma opção atrativa e acessível que oferece aos participantes a chance de conquistar milhões de reais por possuir 10 faixas de premiação conforme tabela abaixo.

O valor total da última Mega da Virada foi de R$ 588.891.021. Cada uma das cinco apostas que acertaram os números do concurso levou R$ 117.778.204,25. Para além da casa da centena de milhões, 1.996 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 70.083,58 para cada, enquanto 164.379 apostas acertaram quatro números, com prêmio de R$ 1.215,71 para cada.

O ano novo chegou. Muita gente brindou o réveillon esbanjando felicidade pela garantia de bolso cheio com o sorteio da Mega da Virada, que em 2023 teve o maior prêmio da história das loterias Caixa. Por outro lado, a grande maioria dos apostadores lamentou, porque não foi dessa vez a realização do sonho de faturar uma fortuna. Mas a este público cabisbaixo pela chance não concretizada na Mega da Virada, as Lotéricas Sorte Mais Brasil trazem uma dica para fugir do desânimo e renovar esperanças: é possível tentar a sorte de embolsar valor similar ao que as apostas vencedoras faturaram na Mega da Virada por meio dos sorteios semanais da +Milionária.

Além do atrativo valor acumulado, a Loteria +Milionária contribui para projetos sociais tornando cada participação não apenas uma aposta pessoal, mas também um gesto solidário. A experiência de participar vai além da busca pela vida milionária, transformando-se em uma oportunidade de fazer a diferença enquanto se busca a realização pessoal.

Realizada desde 2022, a +Milionária é hoje uma das loterias mais cobiçadas do Brasil. Isso porque até o momento ninguém ganhou a faixa principal de prêmio, mas muitos já garantiram valores altos em prêmios na segunda faixa. O lado bom disso é que cada vez mais o prêmio tem ganhado volume no valor total e chamado a atenção de quem mira alto na hora de arriscar os números de uma loteria.

Com um formato simplificado o jogo tem 50 números e seis trevos, sendo necessário marcar seis números e dois trevos para uma aposta simples. A aposta mínima custa R$ 6,00. Importante lembrar que, quanto maior a aposta, maiores são as chances de ganhar.

Participar de bolões é o melhor caminho para ampliar as suas chances de ganhar na +Milionária ou em qualquer um dos outros sorteios da Caixa. O bolão é uma forma de aposta em grupo, onde os participantes podem realizar jogos coletivamente, cada um com seu recibo de cota individual. Se o grupo for premiado, cada membro receberá parte proporcional da premiação.

Essa modalidade possibilita apostar em valores mais altos pagando apenas uma fração do preço total, tornando as apostas mais competitivas e permitindo a participação de apostadores de diversos níveis de experiência, desde iniciantes até os mais experientes. Se você tem dúvidas de como funciona, há um caminho simples, seguro e muito prático de participar dessas apostas. As Lotéricas Sorte Mais Brasil somam 15 anos de consolidação como referência na realização de bolões oficiais da Caixa Econômica Federal.

O time de profissionais da SMB oferece suporte aos apostadores até poucas horas antes dos sorteios, tornando a compra de bolões mais acessível. O atendimento especializado via WhatsApp, no número (85) 98780.2222, possibilita aos apostadores garantirem suas participações sem sair de casa.

A Sorte Mais Brasil também oferece opções flexíveis de pagamento, incluindo PIX, cartão de crédito e transferência bancária, visando praticidade e eficiência. Tudo isso para facilitar o acesso aos bolões e tornar a participação ainda mais acessível.