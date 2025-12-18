Dra. Marielle Regadas impulsiona nova era da medicina regenerativa e integrativa no Ceará

Dra. Marielle Regadas impulsiona nova era da medicina regenerativa e integrativa no CearáUma das principais referências brasileiras em terapias celulares e regeneração tecidual, a médica lidera práticas que unem ciência, tecnologia e cuidado integral
A medicina avançada vem ganhando novo fôlego no Ceará por meio do trabalho da Dra. Marielle Regadas, reconhecida nacionalmente por sua atuação em Medicina Regenerativa, Integrativa e Longevidade. Sua abordagem vai além do alívio de sintomas: busca compreender causas profundas, restaurar funções e potencializar a capacidade natural de reparo do corpo.
O interesse pela área surgiu após uma vivência pessoal que transformou sua visão sobre saúde. A partir dessa experiência, decidiu se dedicar a um modelo de cuidado que une precisão científica e humanização. Desde então, construiu uma trajetória sólida no Brasil e no exterior, tornando-se uma voz relevante no cenário da medicina regenerativa.
Formação e trajetória de referência
A autoridade da Dra. Marielle se apoia em uma formação ampla e de alto nível:
- Especialização em Campo Escuro pela Alemanha, um dos métodos mais avançados de avaliação biológica, usado para identificar processos inflamatórios e degenerativos.
- Pós-graduações em Medicina Regenerativa, Integrativa e Longevidade, com foco em terapias celulares, modulação metabólica e reparo tecidual.
- Fellowship em Terapias Injetáveis Avançadas, incluindo tecnologias celulares e biomoléculas de regeneração. Membro-fundadora da Associação Brasileira de Medicina Regenerativa, título conferido a profissionais pioneiros na área.
Além dessas formações, a médica reúne outras especializações que contribuíram para consolidar seu nome como referência em terapias inovadoras e estratégias de cuidado voltadas à regeneração e à qualidade de vida.
Uma medicina que integra, mas sobretudo regenera
Embora utilize a visão integrativa para compreender o paciente em sua totalidade, considerando sono, emoções, hábitos, nutrição e estilo de vida, é a Medicina Regenerativa que estrutura seu trabalho diário.
A área tem se destacado no manejo de danos físicos, processos degenerativos, fadiga crônica e desequilíbrios metabólicos. Suas estratégias incluem:
- suplementação direcionada com precisão
- terapias antioxidantes de alta performance
- modulação hormonal bioidêntica
- peptídeos bioativos avançados
- tecnologias celulares de reparo
“A suplementação e as terapias não são genéricas; utilizam critérios clínicos e laboratoriais detalhados para ativar o potencial natural de regeneração do corpo”, reforça a médica.
Protagonismo nacional em terapias celulares
A Dra. Marielle também se destaca por trazer ao Ceará tecnologias inéditas no campo da regeneração. Ela introduziu o primeiro aparelho capaz de produzir exossomos autólogos no Estado, considerado uma das plataformas mais avançadas do mundo em terapias celulares.
O método utiliza material biológico do próprio paciente para promover:
- regeneração profunda
- reparo tecidual
- rejuvenescimento de dentro para fora
- melhora funcional e metabólica significativa
Essa inovação reforça seu protagonismo no setor e coloca o Ceará no mapa nacional das terapias de ponta.
Linha de cuidado completa
Sua clínica reúne, em um único fluxo, áreas que antes eram tratadas de forma isolada:
- Medicina regenerativa e integrativa
- Neuromodulação não invasiva
- Terapias injetáveis avançadas (incluindo células-tronco mesenquimais e exossomos autólogos)
- Peptídeos bioativos
- Modulação hormonal bioidêntica
- Soroterapia de alta performance
- Protocolos de detox metabólico e imunológico
- Estética avançada com terapias autólogas
“No meu consultório, o foco é devolver ao paciente sua melhor versão física, emocional e metabólica”, afirma Marielle Regadas.
Microbiota como pilar da prevenção
A microbiota intestinal tem papel central nos protocolos da Dra. Marielle por impactar imunidade, metabolismo, humor, inflamação e longevidade. O objetivo é restaurar o equilíbrio do organismo, atuando na causa e não apenas no sintoma.
Atendimento para todo o Brasil
A médica recebe pacientes de diversas regiões do Brasil em busca de protocolos personalizados para sinais de desequilíbrio no dia a dia, como cansaço frequente, dores crônicas, alterações de humor, dificuldade de concentração, menopausa e queda na qualidade de vida, entre outros.
A proposta não é tratar apenas uma condição isolada, mas compreender o organismo de forma integral, identificando causas e padrões individuais para orientar um cuidado personalizado, que respeita a singularidade de cada paciente e promove mais funcionalidade, vitalidade e equilíbrio ao longo do tempo.
