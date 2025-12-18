Dra. Marielle Regadas impulsiona nova era da medicina regenerativa e integrativa no Ceará

Dra. Marielle Regadas, reconhecida nacionalmente por sua atuação em Medicina Regenerativa, Integrativa e Longevidade / Crédito: Divulgação

A medicina avançada vem ganhando novo fôlego no Ceará por meio do trabalho da Dra. Marielle Regadas, reconhecida nacionalmente por sua atuação em Medicina Regenerativa, Integrativa e Longevidade. Sua abordagem vai além do alívio de sintomas: busca compreender causas profundas, restaurar funções e potencializar a capacidade natural de reparo do corpo.

O interesse pela área surgiu após uma vivência pessoal que transformou sua visão sobre saúde. A partir dessa experiência, decidiu se dedicar a um modelo de cuidado que une precisão científica e humanização. Desde então, construiu uma trajetória sólida no Brasil e no exterior, tornando-se uma voz relevante no cenário da medicina regenerativa.



Formação e trajetória de referência

A autoridade da Dra. Marielle se apoia em uma formação ampla e de alto nível:

Especialização em Campo Escuro pela Alemanha , um dos métodos mais avançados de avaliação biológica, usado para identificar processos inflamatórios e degenerativos.

, um dos métodos mais avançados de avaliação biológica, usado para identificar processos inflamatórios e degenerativos. Pós-graduações em Medicina Regenerativa, Integrativa e Longevidade , com foco em terapias celulares, modulação metabólica e reparo tecidual.

, com foco em terapias celulares, modulação metabólica e reparo tecidual. Fellowship em Terapias Injetáveis Avançadas, incluindo tecnologias celulares e biomoléculas de regeneração. Membro-fundadora da Associação Brasileira de Medicina Regenerativa, título conferido a profissionais pioneiros na área. Além dessas formações, a médica reúne outras especializações que contribuíram para consolidar seu nome como referência em terapias inovadoras e estratégias de cuidado voltadas à regeneração e à qualidade de vida.

Uma medicina que integra, mas sobretudo regenera

Embora utilize a visão integrativa para compreender o paciente em sua totalidade, considerando sono, emoções, hábitos, nutrição e estilo de vida, é a Medicina Regenerativa que estrutura seu trabalho diário.

A área tem se destacado no manejo de danos físicos, processos degenerativos, fadiga crônica e desequilíbrios metabólicos. Suas estratégias incluem:



suplementação direcionada com precisão

terapias antioxidantes de alta performance

modulação hormonal bioidêntica

peptídeos bioativos avançados

tecnologias celulares de reparo “A suplementação e as terapias não são genéricas; utilizam critérios clínicos e laboratoriais detalhados para ativar o potencial natural de regeneração do corpo”, reforça a médica.

Protagonismo nacional em terapias celulares

A Dra. Marielle também se destaca por trazer ao Ceará tecnologias inéditas no campo da regeneração. Ela introduziu o primeiro aparelho capaz de produzir exossomos autólogos no Estado, considerado uma das plataformas mais avançadas do mundo em terapias celulares.



O método utiliza material biológico do próprio paciente para promover:

regeneração profunda

reparo tecidual

rejuvenescimento de dentro para fora

melhora funcional e metabólica significativa Essa inovação reforça seu protagonismo no setor e coloca o Ceará no mapa nacional das terapias de ponta.



Linha de cuidado completa

Sua clínica reúne, em um único fluxo, áreas que antes eram tratadas de forma isolada: Medicina regenerativa e integrativa



Neuromodulação não invasiva



Terapias injetáveis avançadas (incluindo células-tronco mesenquimais e exossomos autólogos)



Peptídeos bioativos

Modulação hormonal bioidêntica

Soroterapia de alta performance

Protocolos de detox metabólico e imunológico

Estética avançada com terapias autólogas