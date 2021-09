Saiba como ter sua própria loja virtual em uma plataforma gratuita

No Ceará, loja Somos Plus é exemplo de negócio que faz sucesso no online e já expandiu a operação para lojas físicas

Ter um endereço online tem se tornado cada vez mais necessário para empreendedores, principalmente em tempos de pandemia. É o que mostra a história de Cristiane Lima, atual proprietária da Somos Plus, uma marca especializada em lingerie e moda praia plus size.

O que começou como uma loja multimarcas em 2016, com vendas apenas pelas redes sociais, consolidou-se como linha de produção própria em uma plataforma virtual a partir de 2017. O crescimento foi tanto que, atualmente, a Somos Plus também opera em duas lojas físicas: a Somos Plus Maison, em Fortaleza, e a loja de São Paulo, na Capital.



“Nós começamos nosso espaço físico, mas nunca abandonamos o online. O virtual sempre foi nosso foco, porque a gente atende o Brasil inteiro. Desde que a gente começou até hoje, a gente cresceu aproximadamente cem vezes mais. E isso tem sido muito gratificante, porque você vê seu objetivo sendo alcançado, você consegue alcançar mais pessoas”, reflete Cristiane.

Mais de mil novos negócios online por dia

Para construir o próprio espaço virtual, Cristiane Lima contou com a Loja Integrada (L.I.), uma plataforma que oferece recursos para a criação de lojas virtuais de maneira prática e intuitiva. A L.I. conta com mais de 2,5 milhões de lojas já criadas, sendo uma das maiores plataformas gratuitas da América Latina e a mais popular do Brasil.

O objetivo da ferramenta é democratizar as vendas online, simplificando o acesso à tecnologia e ao conhecimento. Segundo o Built With, portal que mede o desempenho das tecnologias e das plataformas de e-commerce, a Loja Integrada é responsável pela maioria das lojas virtuais que operam hoje no Brasil. Só em 2020, a plataforma ajudou a abrir cerca de mil novos empreendimentos por dia.

De acordo com Gustavo Ruchaud, Head of Growth da marca, o foco da empresa é a brasilidade e mostrar que toda pessoa que empreende é, sim, criativa. “Queremos ser o braço direito de quem empreende no Brasil. Nós oferecemos todo o aparato necessário para abrir, escalar e solidificar ideias em lojas virtuais para um público que sabe que pode modernizar, ampliar e consolidar seus negócios. Oferecemos o espaço onde ideias se realizam”, indica.

Saiba mais

A LI é a única plataforma do Brasil que oferece recursos para a criação de lojas virtuais de maneira gratuita, prática e intuitiva: a loja fica pronta em 4 passos - cadastro da loja, adição dos produtos, escolha das formas de pagamento e de envio - e o usuário já pode começar sua jornada de vendas online. A integração com meios de pagamento e de envio, além de parceiros de marketing e aplicativos para potencializar as vendas, e opções de temas para deixar a loja mais bonita, estão disponíveis para todos os lojistas. Em 2020, mais de 37 mil novas lojas foram criadas todos os meses. O número total de pedidos já processados pela plataforma passa de 6,5 milhões.

Na Comunidade Loja Integrada, lojistas e curiosos em e-commerce têm acesso a tutoriais, vídeos e dicas de especialistas e troca de ideias com outros lojistas que compartilham suas experiências e cases de sucesso. Além do Plano Grátis, a LI conta com 5 planos pagos (a partir de R$49/mês) que oferecem outras funcionalidades como diferentes níveis de suporte, meios de pagamento adicionais, integrações avançadas e maiores limites de visitas, produtos cadastrados e usuários administradores.

Este ano, a LI completou 8 anos e anunciou novidades como a ampliação de sua parceria com o Google na integração nativa da plataforma com o Google Shopping, a implementação de novas funcionalidades com investimentos na segurança e experiência dos lojistas, além de mudanças tanto em seu posicionamento, quanto em sua identidade visual, que agora é mais humana, diversa e brasileira.



Serviço

Loja Integrada

Site: www.lojaintegrada.com.br

Redes sociais: @lojaintegrada



