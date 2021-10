Superliga de Vôlei tem início e estrela da competição projeta 1º título do seu time

Um dos principais jogadores do time de vôlei do Campinas chegou ao elenco com status de estrela e tem feito jus ao título. Lucão não decepcionou a expectativa dos torcedores, e logo na partida contra o Guarulhos marcou o ponto da vitória, que garantiu à sua equipe o título do Campeonato Paulista. E embalado pelo triunfo, o dono de nada mais na menos que duas medalhas olímpicas aponta que a equipe oriunda do interior de São Paulo é uma força a ser respeitada, e figura entre as três favoritas a levar o caneco da Superliga, que teve seu início no último sábado (23).

O jogador foi convidado do podcast “Na rede com Nalbert”, que contou também com a participação do comentarista Marco Freitas. Sem papas na língua, o central afirmou que o Campinas tem grandes possibilidades de conquistar o título da Superliga pela primeira vez em sua história na atual temporada.“A gente tem essa responsabilidade, o time chega como uma segunda ou terceira força entre os favoritos, depois de Cruzeiro e Minas. Não tem muito o que negar, as equipes de maior orçamento e estrutura acabam sendo consideradas as favoritas. Ainda temos muitas coisas para corrigir e rever, mas nessa final do Paulista conseguimos crescer jogando em casa”, afirma Lucão. Toda essa confiança do central anima os torcedores e até mesmo os palpiteiros, que podem utilizar os bônus sem depósito presentes em algumas plataformas de apostas para realizarem seus pitacos nas partidas da Superliga. Isso porque a promoção permite que o usuário tenha acesso a um bom saldo inicial sem gastar um centavo.

Lucão, que atualmente é tido como o líder do Campinas, ainda falou a respeito da sua saída do Taubaté, equipe que integrava anteriormente, e sua relação com os gestores do atual time, que tem como uma das principais figuras o ex-levantador Maurício, bicampeão olímpico. “Tudo começou com a crise no Taubaté, falaram que seria uma prioridade eu ficar, mas depois que o mercado já estava quase fechado e eu não consegui pensar em sair do Brasil, as duas possibilidades que estavam em aberto foram o Cruzeiro e Campinas. O Maurício me mandou uma mensagem chamando para jogar lá e acabou dando certo, ainda mais que prezo sempre por estar perto da minha família, cuidando da educação dos meus filhos”, explica o central.



E a seleção?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre os assuntos que estavam em pauta no podcast, a seleção brasileira não poderia ficar de fora.

Principalmente após a decepção que foi a participação do Brasil nas Olimpíadas, já que a equipe era tida como uma das favoritas a conquistar o ouro olímpico, mas terminou a competição sem nenhuma medalha. Ao ser questionado sobre o assunto, Lucão afirmou que a seleção teve um ciclo vitorioso, e nos últimos anos a equipe sempre esteve brigando por títulos. Os Jogos Olímpicos acabaram sendo um reflexo do que é visto no vôlei mundial: um equilíbrio e uma competitividade enorme entre os participantes, onde todo mundo tem jogado muito bem.

O central ainda explicou a derrota para Argentina nas semifinais da competição, apontando que a decisão acabou pesando muito para o elenco, já que eles estavam jogando muito bem durante a competição, mas que os brasileiros não estão acostumados a disputar a terceira e quarta colocação. No entanto, ele aponta que os jogadores que compunham o elenco do Brasil nas Olimpíadas fizeram tudo que podiam em quadra para garantir a vitória, que infelizmente não veio.

Sul-Americano de Vôlei Feminino

Enquanto a Superliga masculina teve seu início recentemente, o Sul-Americano de Vôlei Feminino tem o seu campeão. O Dentil Praia Clube acabou batendo o Minas, encerrando uma sequência de três títulos seguidos da equipe mineira na competição.

A partida começou equilibrada, e todos os pontos foram conquistados a muito custo. Mas o clube de Uberlândia conseguiu o triunfo por 3 sets a 2, e levou o troféu até então inédito para casa.



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags