Após meses de indecisão, o Barcelona finalmente anunciou que não renovaria o contrato com o maior jogador da história do clube, Lionel Messi. Dessa forma, um dos jornais mais importantes da Catalunha, o Sport, solicitou em um dos seus artigos a verdade por trás da saída do argentino do clube azul e grená. E o próprio camisa 10 veio a público para esclarecer o motivo pelo qual estava indo embora da Espanha. Messi explicou que tanto ele quanto a sua família estavam arrasados, mas que infelizmente ele precisaria ir embora por conta da crise financeira que o Barcelona está sofrendo.

Há um ano, quando o Barcelona e Messi estavam em uma espécie de guerra declarada, não seria nenhuma surpresa caso o craque tivesse decidido ir embora. Em janeiro deste ano, faltando apenas seis meses para o final do seu contrato com o Barça, o argentino poderia assinar com praticamente com qualquer clube (tirando o Real Madrid) e não seria muito questionado. E logo no início de agosto, os principais veículos de imprensa espanhóis já davam conta de que o atleta estava arrasado (e foi isso que se viu na coletiva), que ele já tinha decidido continuar a defender o seu time de coração, aceitando até mesmo uma redução salarial superior a 50% - o que, sem sombras de dúvidas, ainda seria muita grana -, mas ainda assim não foi possível mantê-lo na Catalunha.

Por que não renovou?

O que impediu essa possível renovação contratual com o camisa 10, pelo menos oficialmente, é a regra de fair play financeiro implementada na La Liga (Campeonato Espanhol). A La Liga copiou o modelo adotado na Alemanha, que, para muitos, tem o torneio de futebol mais responsável e saudável do globo, onde os clubes não podem gastar mais de 70% do seu orçamento total com o salário de jogadores. Com isso, a competição fica mais acirrada, o que atrai espectadores de todo o mundo, assim como palpiteiros que aproveitam as plataformas de apostas com sites seguros para arriscar seus palpites, tendo direito ainda a bônus e promoções que ajudam a melhorar seu desempenho.

A regra do fair play financeiro é tida como básica e para alguns especialistas deveria ser implementada em todas as ligas de clubes do planeta. Mas, voltando ao Barça, a equipe catalã já havia passado e muito do limite orçamentário reservado para os salários. Ainda assim, a verdade é que praticamente qualquer clube teria que rebolar bastante para conseguir pagar os vencimentos de Messi e ainda se ajustar à regra do fair play - menos o PSG (Paris Saint-Germain), aparentemente.

No entanto, algo que deve ser levado em consideração é qual será o rombo para La Liga ao perder o seu principal garoto-propaganda, já que o argentino não era uma peça fundamental somente para o Barcelona, mas também para todo o Campeonato Espanhol. Alguns acreditavam que a medida tinha sido um truque do time catalão, e ao final da novela o camisa 10 voltaria a assinar um novo contrato com o Barça. De acordo com essa teoria, a equipe queria causar apenas um escândalo e tentar fazer alguma mudança, como obter uma exceção à regra por conta dos tempos difíceis que estamos atravessando, que acabaram com a economia de vários clubes de futebol. Porém, não foi isso que vimos na declaração de Messi no dia 8 de agosto, quando confirmou que realmente estaria de saída do Barcelona.

Paris é a nova casa

Com isso, poucos eram os times que conseguiam pagar o salário de Messi no futebol europeu, e o único lugar que “restou” para o craque ir jogar foi o PSG, que assim que soube da saída do craque do Barça já teria apresentado uma proposta de contrato com a duração de dois anos para o argentino, oferecendo R$ 214 milhões por temporada. Mas mesmo antes de sabermos que o negócio estava fechado, o PSG já dava alguns indícios, sendo o mais forte deles o aluguel da Torre Eiffel para o dia 10 de agosto. Isso porque eles fizeram algo semelhante para a chegada de Neymar ao clube francês.

Dessa forma, o argentino realmente foi parar em Paris, e agora é o dono da camisa 30 do Paris Saint-Germain. Atualmente, a expectativa é pela a estreia do craque, que está prevista para daqui a um mês. E agora quem sabe ele não consegue repetir a parceria fenomenal que já provou ter com Neymar dentro de campo e garante a tão sonhada Liga dos Campeões para o PSG?



