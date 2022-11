Black Friday de perfumes importados com até 70% de desconto

A Le’Loyn Parfums atua no mercado de Fortaleza com seu hall de marcas internacionais, com o maior mix do Nordeste, e fragrâncias exclusivas no segmento de luxo, entre elas: Creed, Amouage, Xerjoff, além da linha de dermocosméticos Sisley Paris.

Os descontos aplicados durante a Black Week, ação para o período de Black Friday da Le’Loyn Parfums (@leloynparfums), que acontece de 23 a 28 de novembro, promovendo em suas linhas de perfumaria, chegam até 60%. Os descontos são reais e atrativos, ideais para o consumidor que se prepara para as compras de fim de ano. Entre os campeões de procura pelos consumidores, estão: Azzaro, Loewe, Hugo Boss, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Calvin Klein e Shiseido. Todos em oferta durante nossa ação de Black Friday.

Exatamente há um ano, em novembro de 2020, a Le’Loyn Parfums chegou à Capital, com a loja Maison Le’Loyn (Rua Leonardo Mota, 2450). E, em julho deste ano, a marca inaugurou mais uma loja no Shopping Iguatemi Fortaleza no piso L1, gerando mais oferta de emprego e incrementando o mercado de luxo em Fortaleza com suas vendas através dos pontos físicos e online.

Segundo a pesquisa da Conversion, agência especializada na ferramenta de search engine optimization (SEO), que ouviu 400 brasileiros, mostrou que 62,96% pretendem comprar online neste ano, contra 75,3% em 2020 devido ao medo do contágio pelo coronavírus. Ainda, a intenção de compra para o ano passado era de 76,5%, resultado que tem expectativa de aumento para 87,75%.

E, aproveitando essa intenção de compra e crescente busca por produtos exclusivos com preços diferenciados, a Le’Loyn disponibiliza e facilita as compras para esse período do ano através do E-commerce e com entrega para todo o Brasil.

As ofertas já estão disponíveis em nossos canais de venda físicos e virtuais, esta é uma excelente oportunidade de aproveitar fragrâncias francesas, italianas, norte-americanas entre outras com preços especiais.

Nossa proposta de liquidar o nosso estoque para as datas comemorativas de fim de ano. Oferecendo, descontos nunca vistos, e o consumidor ainda poderá parcelar as suas compras em até 10x sem juros.

Confira algumas das inúmeras ofertas disponíveis durante o período da nossa Black Week:

Azzaro Wanted EDT 50ml – De: R$ 419 por R$ 219

Azzaro Pour Homme EDT 100ml – De: R$ 479 por: R$ 329

Azzaro Mademoiselle L’eau Très Belle EDT 50ml – De: R$ 365 por R$ 199

Azzaro Wanted Girl EDT 80ml – De: 549 por R$339

Azzaro Pour Homme EDT 30ml – De: R$169 por: R$ 99,90

Azzaro Wanted Girl EDP 30ml – De: R$ 329 por R$ 219

Lacoste Match Point EDT 100ml – De: R$ 499 por R$ 399

Elizabeth Arden RED DOOR EDT 100ml – De: R$ 390 por R$ 269

Fantasy Britney Spears EDP 100ml – De: 380 por R$ 259

Paco Rabanne PURE XS Night EDP 100ml – De: R$ 569 por R$ 399

Paco Rabanne Invictus Legend EDP 50ml – De: R$ 449 por R$ 319

Olympéa Legend - Paco Rabanne EDP 80ml – De: R$ 619 por R$ 439

Shiseido Waso Fresh Jelly Lotion 150ml – De R$ 249 por R$ 179

Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate N Sérem Ativador Energizante 50ml – De R$599 por R$ 399

Shiseido Waso Color-Smart Day Moisturizer 50ml – De: R$ 299 Por R$ 199

Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser 150ml – De: R$ 229 Por R$ 159

Proposta da Le’Loyn Parfums é liquidar o estoque para as datas comemorativas de fim de ano (Foto: divulgação)



Serviço

Black Week Le’Loyn Parfums

A partir de hoje, 23, até domingo, 28

Whatsapp: (85) 9 8609.8272

Telefone fixo: (85) 3122.4968

Loja Iguatemi:

Piso L1, próximo à Zara

Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 12h às 21h

Sede: Le´Loyn Maison - Rua Leonardo Mota, 2450

Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 18h.

Web: https://linktr.ee/leloyn

