Le’Loyn Parfums abre a temporada do Dia das Mães com dicas de presentes

Reproduzindo o formato da famosa Black Friday, a Le’Loyn Parfums realiza, até este domingo, 12, a promoção “Semana do Brasil”, com produtos e serviços com descontos de até 50%. A data, que vem se repetindo há alguns anos nas demais lojas da gigante de perfumes pelo País, tem um propósito mais do que especial em 2021: o marco da retomada de crescimento, geração de empregos e da economia para os lojistas, após o período mais difícil da pandemia de Covid-19.

Foi em novembro de 2020, justamente nesse período, que a Le’Loyn Parfums chegou à Capital, com a loja Maison Le’Loyn (Rua Leonardo Mota, 2450). Já em julho deste ano, a marca inaugurou seu primeiro ponto de venda em um shopping no piso L1 do Iguatemi Fortaleza, contribuindo para a geração de empregos e vendas presenciais e online.

Os descontos que celebram a Semana do Brasil serão aplicados em produtos das duas lojas e também no e-commerce (via WhatsApp), com o intuito de oferecer para os clientes os melhores perfumes do mundo com os melhores preços da cidade. Segundo a Iuri Lamartine, gerente de marketing da Le’Loyn, esta é a última oportunidade de aproveitar fragrâncias francesas, italianas, norteamericanas entre outras com preços especiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vamos aproveitar os últimos dias da Semana do Brasil para liquidar o nosso estoque e nos preparar para as datas comemorativas de fim de ano. Além de descontos nunca vistos, o consumidor poderá parcelar as compras em até 10x sem juros” ressalta.

CONFIRA OS DESTAQUES:

Carolina Herrera

Perfumes femininos Carolina Herrera complementam o charme e a elegância de mulheres intensas. Inspirados nas peças da estilista venezuelana, as essências femininas de Carolina Herrera entregam atemporalidade e personalidade, em linhas icônicas como “212” e “Good Girl”. A marca nova-iorquina, queridinha internacional, participa da promoção com os best sellers “Good Girl” e “Bad Boy”.

BVLGARI

Os perfumes masculinos da BVLGARI são símbolo de luxo e requinte, assim como os relógios da marca. Uma das fragrâncias em promoção é o “Bvlgari Man in Black”, que traduz, através de acordes quentes, a intensidade da natureza, com inspiração na lava vulcânica. É uma fragrância oriental consistente e perfeita para ser usada em momentos marcantes.

Serviço

Le’Loyn Parfums

Endereço: Shopping Iguatemi - Piso L1, expansão / Rua Leonardo Mota, 2450 - Dionísio Torres

Horário de funcionamento: Loja Shopping Iguatemi - de sexta a domingo, das 10h às 22 horas / Maison Le’Loyn - de segunda a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e no sábado das 9h às 18 horas

WhatsApp: (85) 98609.8272

Instagram: @leloynparfums

Site: leloynparfums.com.br

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags