Festival de Parintins 2025 conta com patrocínio da Esportes da Sorte e ações de apoio à cultura

Cores, tradição e emoção no Bumbódromo: Festival Folclórico de Parintins reúne milhares de pessoas em celebração à cultura popular da Amazônia / Crédito: Divulgação/Secom

A edição 2025 do Festival de Parintins, um dos eventos culturais mais tradicionais da região Norte do Brasil, contará com o apoio do Esportes da Sorte, que atua como patrocinadora oficial do evento.

A participação faz parte de uma série de iniciativas da empresa voltadas ao incentivo de manifestações culturais regionais em diferentes partes do país. Parintins: cultura, turismo e economia local

O Festival de Parintins está programado para acontecer entre os dias 27 e 29 de junho de 2025, no Bumbódromo, na cidade de Parintins (AM). O evento deve reunir mais de 120 mil pessoas, entre moradores, turistas e profissionais ligados ao setor de turismo e cultura.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A programação tem como destaque a tradicional disputa entre os bois-bumbás Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul), em apresentações que combinam elementos de música, dança, teatro, mitologia e histórias ligadas à cultura amazônica.

Além de sua importância simbólica e cultural, o festival também contribui significativamente para a economia local, movimentando os setores de hospedagem, alimentação, comércio e transporte.

Participação da Esportes da Sorte Neste ano, o Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte, integra as empresas patrocinadoras do festival. A atuação da marca inclui apoio logístico e ações culturais realizadas em parceria com a organização do evento.

A empresa já esteve presente em outros eventos de grande porte no Brasil, como o Carnaval de Recife e Olinda, onde promoveu ativações culturais e apoiou blocos tradicionais como o Galo da Madrugada.



Outras iniciativas e atuação nacional

O apoio ao Festival de Parintins ocorre dentro de uma estratégia mais ampla da Esportes da Sorte, que inclui patrocínios em diferentes áreas culturais e esportivas. Entre os projetos apoiados pela empresa estão:

Programas de TV de alcance nacional, como o Big Brother Brasil



Clubes de futebol de diferentes regiões, como Corinthians, Náutico, Ceará e Ferroviária



Festivais populares e ações voltadas à educação digital e responsabilidade social

Reconhecimento de marca

Em 2025, a Esportes da Sorte foi reconhecida como a marca de apostas esportivas mais lembrada no estado de Pernambuco, de acordo com a pesquisa JC Recall de Marcas, realizada pelo Jornal do Commercio. Segundo a empresa, o prêmio reforça sua atuação regional e o investimento contínuo em ações de presença institucional. Parintins 2025: expectativas para a edição A edição deste ano do festival conta com investimento público e privado para aprimorar a estrutura urbana da cidade, com foco em mobilidade, segurança e recepção de visitantes. Com o crescimento da visibilidade do evento nos últimos anos, a expectativa é que o Festival de Parintins 2025 seja uma das maiores edições já realizadas.