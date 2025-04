Lavanderia especialista em roupas finas e de luxo celebra 30 anos sendo referência em lavagem premium

Com 30 anos de tradição, a Lavamatic combina tecnologia e processos inovadores com profissionais qualificados, parte deles com mais de 10 anos de carreira construídos juntamente à marca, o que garante serviço premium que atende as expectativas dos clientes mais exigentes.

“Entendemos que peças finas necessitam de um cuidado especial. Por isso, desenvolvemos processos exclusivos e treinamos nossa equipe para garantir que cada peça retorne impecável”, afirma Arthur Monteiro, diretor executivo da marca.



O processo Wet Cleaning requer um baixo consumo de água e utiliza produtos biodegradáveis para uma limpeza profunda, preservando as fibras do tecido, as cores, o toque e a vida útil de peças Crédito: Divulgação

Ao longo de três décadas, a marca investiu em modernização e tecnologia. Cada peça é lavada e higienizada com produtos e processos específicos para cada fibra, tecido e acabamento, como o processo Wet Cleaning, que foi testado e validado por profissionais da indústria têxtil e química. A estratégia consiste em um sistema que requer um baixo consumo de água e utiliza produtos biodegradáveis, garantindo uma limpeza profunda, preservando as fibras do tecido, as cores, o toque e a vida útil de peças mais delicadas.

A empresa possui catálogo com diferentes tipos de detergentes e amaciantes (para roupas finas, seda, couro, peças infantis, etc.), hidratantes para couro, limpadores para remoção de diferentes manchas, entre outros. Possui serviço de passadoria de excelência, com profissionais capacitados e equipamentos com tecnologia italiana, além de manequim e prensa que entregam camisas sociais muito bem passadas de forma mais rápida.