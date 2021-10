La Vinci celebra uma década com coleção exclusiva e ação social

A La Vinci Papel de Parede & Decor celebra 10 anos em 2021. Para celebrar esta década, a loja lança a coleção La Vinci Stamp Jardim dos Sonhos, na qual quatro artistas foram convidados para desenvolverem estampas para papéis de parede exclusivos. Além disso, a La Vinci prepara uma ação social em parceria com a comunidade do Gengibre, no bairro Manoel Dias Branco.

A história da La Vinci começou quando o casal Renata e Leonardo Marinho procuravam papéis de parede para a decoração do quarto da filha. Frustrados com as opções que encontraram no mercado, os dois enxergaram, ali, uma oportunidade de investimento.

“O mercado não estava sendo competente na comercialização desse produto, porque você chegava nas lojas e tinha que esperar muito tempo pelo papel, às vezes vinha do exterior. A ideia era trabalhar esse produto de forma diferente”, explica Leonardo, proprietário da loja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, a La Vinci importa os papéis de parede de modo a manterem os estoques abastecidos e oferecerem a pronta-entrega ao cliente. A loja também comercializa puxadores, tapetes, quadros e almofadas, além de serem distribuidores do produto principal para o Norte e o Nordeste. Mesmo no começo, ainda com a loja pequena, a também proprietária Renata lembra que o preço, a variedade e, principalmente, a disponibilidade rápida do produto, chamaram a atenção do público.

“Nosso foco é o cliente. A gente traz as coleções baseadas no que a gente conversa e pesquisa com eles. Acredito que o acolhimento com que os recebemos na loja seja a grande diferença e o que nos mantém até hoje. O nosso papel vai além do produto. A gente tá sempre buscando enxergar e inspirar, fazendo e levando o bem”, destaca a empresária.

Para os 10 anos da loja, a coleção La Vinci Stamp Jardim dos Sonhos reúne os artistas Elvis Dos Anjos, Amanda Camara, Auxi e Julha trabalham os temas botânica, sonho e tropicalidade para levarem beleza e uma explosão de cores para os ambientes. Na loja, a atmosfera de comemoração será instaurada por meio de um novo espaço de exposição interativo, criado por Milena Holanda. O objetivo é que os visitantes possam conhecer, até dezembro, mais da história da marca e das novidades preparadas para a data.

Além disso, a loja comercializa produtos cujas embalagens foram produzidas por moradores da comunidade Gengibre, por meio de oficinas do projeto social VIDA. Todo o lucro obtido com a venda dessas peças será revertido para o grupo.

Para os próximos 10 anos, o casal de proprietários revela que a meta é fortalecer a distribuição dos produtos e o mercado online, atingindo todo o Brasil, mantendo a La Vinci com os mesmos propósitos e identidade e levando cor e amor para todos os ambientes.

La Vinci Papel de Parede e Decor

@lavincipapeldeparede

Site: https://www.lavincipapeldeparede.com.br/

Onde: Av. Padre Antônio Tomás, 200 - Aldeota

Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 14h



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags