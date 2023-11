Lago Montenegro: condomínio de lotes é lançado em Fortaleza dia 11

O projeto reúne qualidade de vida, conexão com o meio ambiente, urbanização inédita e acesso fácil e rápido aos serviços da cidade

Localizado no número 3601 da avenida Presidente Costa e Silva, o Lago Montenegro tem acesso fácil e rápido aos principais serviços e atrativos da cidade.

O projeto traz, para dentro de Fortaleza, a qualidade de vida que as pessoas buscavam em cidades vizinhas, alinhando a praticidade e o conforto que a Capital oferece para entregar um lugar único.

Ele cria um modelo de urbanização inédito com caminhos, ciclovias e faixas de pedestres elevadas, cabeamento subterrâneo e pavimentação no bloco intertravado, ideal para criar conexões entre as pessoas e o meio ambiente.



Para maiores informações sobre o lançamento que ocorre no local, procure o seu corretor, ligue (85) 98902-0701 ou acesse o site da Montenegro Urbanismo.



Garanta condições especiais no dia do lançamento.



Serviço

Lago Montenegro - Lançamento

Data: 11/11