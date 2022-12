Empresa lança modelo de condomínios pioneiro no Brasil

A loteadora Montenegro Urbanismo apresenta o primeiro distrito sustentável do Brasil em Fortaleza, entre os bairros Maraponga e Passaré. Com uma área total de 1.099.673,51 m², o Lago Montenegro surge com diferenciais de urbanismo, sustentabilidade, segurança e governança de condomínios de lotes de alto padrão. O papel do empreendimento é oferecer exclusividade e conexão com a natureza integradas à comodidade da vida urbana.

Tendo sido implantado no entorno de um imenso cinturão verde e apresentando um belíssimo espelho d’água, o empreendimento tem a sustentabilidade como regra. O plano é formar uma associação que passe a ficar responsável pela manutenção das áreas externas, que compreende uma infraestrutura de alto padrão, um sistema de segurança de CFTV, paisagismo temático baseado em coleções de palmeiras e também outros projetos voltados para o meio ambiente e responsabilidade social.

Os condomínios do Lago Montenegro contam, ainda, com áreas de convivência e lazer completas, incluindo clube house, academia, pet place, quadras de beach tennis e campo society, circuito para caminhada, bicicletários, pomar e horta compartilhada, projeto de reciclagem do lixo orgânico para produção de compostagem e placas de energia solar para abastecer as guaritas dos condomínios.

De acordo com o gestor comercial da Montenegro Urbanismo, Rogério Cavalcante, a meta é requalificar a área verde adotada no entorno do lago e conduzir os moradores e visitantes a abraçarem a causa do meio ambiente. “O nosso principal objetivo é nos tornarmos uma nova referência de urbanismo responsável e consciente. É realmente um marco para a cidade. Não existe mais nenhuma área em Fortaleza com essas características para que se possa fazer algo nesse sentido”, esclarece.

No momento, já foram abertas as pré-vendas de dois condomínios: Palmeira Imperial e Palmeira Real, com mais de 80% das unidades disponíveis vendidas em poucas semanas. Além disso, estão previstos mais de 5 novos condomínios.

Distrito Sustentável x Condomínio de lotes comum

Um distrito sustentável é uma estrutura urbana inteligente. Esse projeto único na Capital traz o modelo de condomínios fechados de lotes juridicamente constituídos, que se diferencia dos modelos tradicionais. “Os empreendimentos que a gente conhece, na verdade, são loteamentos fechados. Essa é uma alternativa jurídica onde você aprova um loteamento essencialmente aberto e entra com um processo na prefeitura para fazer o controle de acesso dessa área por um período pré-determinado”, explica Rogério.

No entanto, o profissional alerta: nesses casos, a concessão precisa ser renovada para manter a estrutura fechada por mais um período. O Lago Montenegro está isento desse risco. Outro diferencial desse modelo é o aporte jurídico para a cobrança mais eficiente da taxa de condomínio, o que garante que a inadimplência não afete a saúde financeira do condomínio. Nos loteamentos fechados, é solicitada uma taxa associativa que não chega a ser obrigatória, podendo dificultar a cobrança.

Saiba o que mais o Lago Montenegro tem a oferecer:

- Infraestrutura para instalação de câmeras de monitoramento de CFTV nas principais vias públicas conectadas a um centro de controle e segurança com ronda auxiliar;

- Pavimentação com piso de concreto intertravado de alta resistência que reduz a temperatura do ambiente e facilita a absorção das águas pluviais;

- Cabeamento de energia elétrica subterrâneo;

- Infraestrutura para cabo de fibra óptica subterrâneo;

- Ciclovias sinalizadas;

- Espaços de contemplação com visão panorâmica para as áreas verdes e o lago;

- Rede de esgoto sanitário ligada ao sistema da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece);

- Trilhas no entorno do lago;

- Projeto de agrofloresta com o objetivo de desenvolver bosques em áreas sensíveis e promover a sustentabilidade ecológica;

- Hotel de abelhas, que favorece a permanência e reprodução desses insetos auxiliares no processo de polinização da flora local;

- Instalação de caixas ninhos para reprodução de pássaros ameaçados de extinção;

- Viveiro de mudas nativas e frutíferas.

