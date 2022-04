Laboratório Argos oferece exames para detecção precoce de diversas doenças

Exames moleculares têm como objetivo a detecção precisa de doenças como HPV ne câncer do colo do útero e do pênis, dentre outras

A saúde do homem e da mulher envolve o cuidado e o trabalho de diversos especialistas, como ginecologistas, urologistas, oncologistas, dentre outros. Pensando nisso, o Laboratório Argos desenvolveu uma série de exames que utilizam o que há de mais avançado na medicina diagnóstica para atender às necessidades do público.

São exames moleculares para detecção precisa de diversas doenças comuns tanto ao sexo masculino como feminino, como HPV, câncer de pênis, câncer do colo do útero e diversos tipos de Infecções Sexualmente Transmisíveis (IST).

No site do Laboratório Argos, interessados em mais informações encontram uma diversidade de material educativo, com objetivo de prover ao médico parceiro um “arsenal” de informações práticas e atualizadas para facilitar o trabalho no consultório e, assim, proporcionar tratamentos mais efetivos através dos exames.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para saber mais sobre saúde do homem, clique neste link. Já para conhecer mais sobre prevenção e saúde da mulher, clique aqui.

SERVIÇO

Argos Patologia

Endereço: Avenida Santos Dumont, 5753 - 02 - Papicu

Telefone: (85) 3486 3150

Site: www.argospatologia.com.br

Instagram: @argospatologia



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags