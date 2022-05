Gestão financeira para escolas: saiba como a plataforma kedu combate consequências da inadimplência

A inadimplência nas mensalidades é uma dificuldade muito comum entre as instituições educacionais. O problema ainda se agravou durante a pandemia, devido ao momento de crise econômica. Mas existe um jeito de superar esses problemas, e esse jeito é com a kedu, uma plataforma de gestão financeira para as escolas. A kedu é proveniente do mesmo Grupo Econômico da Meireles e Freitas, e conta com a expertise de mais de 30 anos de mercado da empresa.

A escola ao investir na sua previsibilidade financeira com a kedu, toda a parte de gestão de recebíveis se torna responsabilidade exclusiva da plataforma, o contato realizado com os responsáveis financeiros é efetuado por uma equipe de especialistas que desenvolvem um relacionamento de confiança com eles para garantir o recebimento dos recebíveis. E então, você se pergunta, mas a escola só recebe a mensalidade quando os pais quitam a dívida em atraso? Não, esse é o ponto chave da questão, a kedu realiza o pagamento das mensalidades previamente para as instituições de ensino, a escola repassa todos os títulos de recebíveis da sua carteira de alunos para a kedu e recebe, mensalmente, o valor referente aos títulos de forma antecipada pela mesma, mediante uma taxa em cima do valor total.

Dessa maneira, a inadimplência da escola se torna zero, pois toda a gestão de recebíveis passa a ser responsabilidade da kedu, fazendo com que a instituição de ensino consiga manter um caixa estável, além de quitar suas dívidas e realizar investimentos que proporcionam o crescimento da escola e melhorias para a educação.

Voltada para escolas privadas de Educação Básica, o principal diferencial da kedu é fazer parte de um Grupo Econômico que já é especialista nesse mercado há anos. Assim, a plataforma já apresenta muitas tecnologias para relacionamento, conseguindo fazer o contato com os responsáveis financeiros de maneira próxima, assertiva e qualificada.

O CEO da kedu, Venâncio Freitas, explica que a ideia de criar a plataforma surgiu a partir da percepção de que a inadimplência é um problema significativo enfrentado pelas escolas. De acordo com o profissional, a inadimplência média no decorrer do ano é de 25%, e ao final é de 12%. “O nosso propósito é elevar o nível de gestão, propiciar o crescimento das escolas privadas e permitir que a escola foque no que ela sabe fazer de melhor, que é entregar um serviço pedagógico de grande valor e qualidade”, destaca.

A kedu acredita que é possível facilitar e flexibilizar o equilíbrio financeiro das escolas, proporcionando uma maior capacidade de investimento e planejamento anual para favorecer o seu crescimento. E para isso a previsibilidade financeira se torna um pré-requisito de extrema importância.

O processo de implantação do sistema ocorre, em média, em 15 dias. Para isso, a equipe de consultores da kedu avalia os últimos três anos de inadimplência da escola e as principais necessidades. A partir daí, é encaminhada uma proposta personalizada para a instituição. É possível entrar em contato com um especialista kedu a qualquer momento através do número 40205266 ou pelo link do WhatsApp.

