Servidores do estado do Ceará têm nova margem de crédito disponível. Saiba quando vale a pena contratar

A exemplo de outros estados, o Ceará publicou o decreto autorizando as operações com o Cartão Benefício Consignado, que, na prática, amplia a margem consignável dos servidores estaduais em 5%. Kardbank, Fintech com sócios cearenses, é pioneira em operações da margem no Estado