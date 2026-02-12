Conheça iniciativas voltadas para a juventude na Regional II de Fortaleza

Na Regional II, iniciativas transformam a vida de jovens por meio da arte, do esporte e de outras atividades que atuam como impulsionadoras de mudança / Crédito: Divulgação/Studio de Dança Aline Rodrigues

A Regional II (SER II) de Fortaleza concentra um conjunto de 11 bairros, reunindo áreas nobres, turísticas e litorâneas. A SER II possui uma população estimada em 284.237 habitantes. Nesse território, diversas iniciativas transformam a vida de jovens por meio da arte, do esporte e de outras atividades que atuam como impulsionadoras de mudança.

Bairros da Regional II

Aldeota

Cais do Porto

De Lourdes

Dionísio Torres

Joaquim Távora

Meireles

Mucuripe

Papicu

São João do Tauape

Varjota

Vicente Pinzón O projeto Juventude é Travessia, do Grupo de Comunicação O POVO, lança uma série de conteúdos dedicados a dar visibilidade a ações desenvolvidas por e para jovens da Capital.

São cadernos especiais, podcasts, webdocs, entre outras mídias que vão divulgar iniciativas de impacto para as juventudes. A seguir, conheça as iniciativas desenvolvidas na Regional II.

Travessias para quem é jovem Studio de Dança Aline Rodrigues O Studio de Dança Aline Rodrigues representa a possibilidade de permanência e desenvolvimento para crianças e jovens da região Crédito: Divulgação/Studio de Dança Aline Rodrigues No Vicente Pinzón, a dança se afirma como linguagem de permanência e formação. A trajetória de Aline Rodrigues, professora de balé que há mais de 20 anos transforma vidas por meio da arte, revela como a dança pode se consolidar como ferramenta de transformação social. Ex-aluna do projeto social Edisca, onde construiu sua base artística e cidadã, Aline retornou à comunidade com o compromisso de garantir continuidade a processos formativos. A criação de um estúdio próprio, há quase dez anos, representou a possibilidade de permanência e desenvolvimento para crianças e jovens da região. Com aulas a preços populares e um modelo que alia acessibilidade e sustentabilidade, o espaço oferece formação em balé clássico, jazz, dança contemporânea e teatro, ampliando o acesso à arte e à profissionalização na dança.

Mais do que técnica, o estúdio se tornou um ambiente de convivência, fortalecimento da autoestima e construção de trajetórias. Alunas formadas no espaço hoje atuam como professoras e profissionais da dança, dentro e fora do bairro, evidenciando um ciclo de formação que gera oportunidades, estimula o protagonismo juvenil e mantém viva a arte como horizonte possível para as juventudes do Vicente Pinzón.

Associação Nas Ondas Da Arte A Associação Nas Ondas das Artes atua na preservação de saberes tradicionais Crédito: Divulgação/Associação Nas Ondas das Artes

A Associação Nas Ondas das Artes se consolida como um espaço de acolhimento, formação e geração de renda para mulheres e jovens do Grande Mucuripe. Criada em 2013 a partir da organização coletiva de um pequeno grupo de artesãs, a iniciativa transformou um encontro informal na pracinha do Mirante em uma associação estruturada, hoje composta por dezenas de associadas e participantes de projetos voltados às juventudes. Com forte vínculo comunitário, o espaço atua na preservação de saberes tradicionais, como a técnica artesanal do Tenerife, quase extinta, incorporada à rotina da associação como estratégia de sustentabilidade econômica. A prática se soma a outras linguagens manuais e artísticas que fortalecem a autonomia das mulheres e ampliam possibilidades de inserção produtiva. A juventude ocupa papel central na atuação da associação por meio do projeto Bolsa Jovem, que oferece bolsa e formação artística a pessoas de 15 a 29 anos. Para além do aprendizado técnico, a Nas Ondas das Artes funciona como rede de apoio e orientação profissional, estimulando o reconhecimento de talentos e a construção de trajetórias. A participação em feiras e eventos amplia a visibilidade dos produtos e garante renda, reforçando o papel da iniciativa como agente de transformação social enraizado no território.



Atlético Sporting Equipe sub-17 do Atlético Sporting Crédito: Divulgação/Atlético Sporting No Papicu e no Vicente Pinzón, o futebol se apresenta como disciplina, rotina e horizonte para crianças e adolescentes atendidos pelo Atlético Sporting. Fundado em 2003, o projeto social atua há mais de duas décadas na formação esportiva e cidadã de jovens, utilizando o futebol como ferramenta de construção de trajetórias e ampliação de oportunidades em territórios marcados por desafios sociais.