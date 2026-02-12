Conheça iniciativas voltadas para a juventude na Regional II de Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude é travessia

Regional II de Fortaleza é a pauta do segundo caderno do projeto que divulga uma série de conteúdos multiplataforma sobre ações sociais com foco na juventude
A Regional II (SER II) de Fortaleza concentra um conjunto de 11 bairros, reunindo áreas nobres, turísticas e litorâneas. A SER II possui uma população estimada em 284.237 habitantes. Nesse território, diversas iniciativas transformam a vida de jovens por meio da arte, do esporte e de outras atividades que atuam como impulsionadoras de mudança.

Bairros da Regional II

  • Aldeota
  • Cais do Porto
  • De Lourdes
  • Dionísio Torres
  • Joaquim Távora
  • Meireles
  • Mucuripe
  • Papicu
  • São João do Tauape
  • Varjota
  • Vicente Pinzón

O projeto Juventude é Travessia, do Grupo de Comunicação O POVO, lança uma série de conteúdos dedicados a dar visibilidade a ações desenvolvidas por e para jovens da Capital.

São cadernos especiais, podcasts, webdocs, entre outras mídias que vão divulgar iniciativas de impacto para as juventudes. A seguir, conheça as iniciativas desenvolvidas na Regional II.

Travessias para quem é jovem

Studio de Dança Aline Rodrigues

No Vicente Pinzón, a dança se afirma como linguagem de permanência e formação. A trajetória de Aline Rodrigues, professora de balé que há mais de 20 anos transforma vidas por meio da arte, revela como a dança pode se consolidar como ferramenta de transformação social. Ex-aluna do projeto social Edisca, onde construiu sua base artística e cidadã, Aline retornou à comunidade com o compromisso de garantir continuidade a processos formativos.

A criação de um estúdio próprio, há quase dez anos, representou a possibilidade de permanência e desenvolvimento para crianças e jovens da região. Com aulas a preços populares e um modelo que alia acessibilidade e sustentabilidade, o espaço oferece formação em balé clássico, jazz, dança contemporânea e teatro, ampliando o acesso à arte e à profissionalização na dança.

Mais do que técnica, o estúdio se tornou um ambiente de convivência, fortalecimento da autoestima e construção de trajetórias. Alunas formadas no espaço hoje atuam como professoras e profissionais da dança, dentro e fora do bairro, evidenciando um ciclo de formação que gera oportunidades, estimula o protagonismo juvenil e mantém viva a arte como horizonte possível para as juventudes do Vicente Pinzón.


Associação Nas Ondas Da Arte

A Associação Nas Ondas das Artes se consolida como um espaço de acolhimento, formação e geração de renda para mulheres e jovens do Grande Mucuripe. Criada em 2013 a partir da organização coletiva de um pequeno grupo de artesãs, a iniciativa transformou um encontro informal na pracinha do Mirante em uma associação estruturada, hoje composta por dezenas de associadas e participantes de projetos voltados às juventudes.

Com forte vínculo comunitário, o espaço atua na preservação de saberes tradicionais, como a técnica artesanal do Tenerife, quase extinta, incorporada à rotina da associação como estratégia de sustentabilidade econômica. A prática se soma a outras linguagens manuais e artísticas que fortalecem a autonomia das mulheres e ampliam possibilidades de inserção produtiva.

A juventude ocupa papel central na atuação da associação por meio do projeto Bolsa Jovem, que oferece bolsa e formação artística a pessoas de 15 a 29 anos. Para além do aprendizado técnico, a Nas Ondas das Artes funciona como rede de apoio e orientação profissional, estimulando o reconhecimento de talentos e a construção de trajetórias. A participação em feiras e eventos amplia a visibilidade dos produtos e garante renda, reforçando o papel da iniciativa como agente de transformação social enraizado no território.

 

Atlético Sporting

No Papicu e no Vicente Pinzón, o futebol se apresenta como disciplina, rotina e horizonte para crianças e adolescentes atendidos pelo Atlético Sporting. Fundado em 2003, o projeto social atua há mais de duas décadas na formação esportiva e cidadã de jovens, utilizando o futebol como ferramenta de construção de trajetórias e ampliação de oportunidades em territórios marcados por desafios sociais.

Iniciado de forma simples, no beach soccer, em um campo improvisado na Beira-Mar de Fortaleza, o projeto ganhou visibilidade e estrutura ao longo dos anos, especialmente a partir da participação em competições a partir de 2007. Hoje, o Atlético Sporting realiza atividades gratuitas nas areninhas do Papicu e do Vicente Pinzón, atendendo entre 90 e 100 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, com uma rotina intensa de treinos e jogos aos fins de semana.

Para além dos resultados esportivos, o projeto construiu vínculos com clubes do futebol brasileiro e acumula dezenas de troféus, reflexo de um trabalho contínuo de formação. O Atlético Sporting se consolida como espaço de pertencimento, disciplina e projeção de futuro, onde o esporte se afirma como caminho possível para o desenvolvimento pessoal e social das juventudes atendidas.

 

Geração Futuro

Na Praia do Futuro e no Vicente Pinzón, o projeto Geração Futuro atua utilizando o futebol e o futsal como ferramentas de formação e transformação social. Criada a partir da mobilização de pais da região, a iniciativa nasceu de forma simples, com traves improvisadas em um calçadão, e se consolidou, desde 2009, como um espaço de referência para crianças e adolescentes.

Com o trabalho realizado na Areninha da Praia do Futuro, o projeto atende crianças de 5 a 15 anos e amplia sua atuação ao oferecer atividades de futsal na comunidade do Alto da Paz, no bairro Vicente Pinzón. A presença em diferentes territórios fortalece os vínculos comunitários e amplia o acesso ao esporte.

Para além da formação esportiva, o Geração Futuro se destaca pelo caráter social e educativo. O projeto contribui para a construção de trajetórias ligadas ao esporte, promovendo disciplina, pertencimento e perspectivas de futuro, mesmo para aqueles que não seguem o caminho do futebol profissional.

 

Aquelalta

Criada em 2021, a Aquelalta surgiu nas redes sociais, mas rapidamente ultrapassou o ambiente digital e se estruturou como escolinha, impactando a vida de jovens de diferentes regiões da cidade.

Com um centro de treinamento na Avenida Beira-Mar, o projeto promove encontros semanais que reúnem praticantes de diversas comunidades, além de ampliar o acesso ao esporte. A atuação se estende à participação em campeonatos em outros estados, fortalecendo a altinha como linguagem esportiva em expansão.

Para além da formação técnica, a Aquelalta também organiza competições em Fortaleza e planeja realizar seu primeiro campeonato nacional em 2025. A iniciativa se firma como espaço de pertencimento e projeção de futuro, estimulando novos praticantes e reafirmando o esporte como caminho possível de desenvolvimento para a juventude.

 

Saiba muito mais

Os conteúdos completos e aprofundados sobre cada iniciativa podem ser conferidos na íntegra no segundo caderno da série de 12 cadernos do projeto. A publicação reúne reportagens especiais, perfis e análises sobre as experiências desenvolvidas na Regional II. Clique aqui para acessar o conteúdo.

 

Sobre o projeto

Realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO com patrocínio da Secretaria Municipal de Juventude de Fortaleza (Sejuv), o projeto Juventude é Travessia: protagonismo que reinventa e move Fortaleza aposta em uma abordagem multiplataforma que busca divulgar, reconhecer e inspirar novas formas de engajamento juvenil em Fortaleza.

O intuito é contar histórias que revelam a potência das juventudes fortalezenses nas áreas de educação, esporte, cultura, empreendedorismo, tecnologia e cidadania. A iniciativa dialoga diretamente com políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza voltadas à juventude, evidenciando a importância da articulação entre ações comunitárias e políticas institucionais.

Acesse o site do projeto e saiba mais!

