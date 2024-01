A poesia visual que vem das favelas

A visão sobre as periferias, entretanto, não pode ser romantizada. Lugares de relações complexas e alvos de um processo histórico que as marginaliza, a beleza das favelas fortalezenses está, muito em parte, no modo como se olha para elas. “Aqui no morro pode ser muito frustrante se tu olhar por uma perspectiva de fragilidade, apesar disso ser algo muito visível, que não pode ser omitido. Moro em um lugar rico de arquitetura, culinária, festas e de espaços ricos de natureza. A vista daqui de cima do morro é como estar no céu, consigo ver o movimento da cidade, do mar e a construção da favela”, diz Berin.

Artista visual da comunidade Castelo Encantado, localizada no bairro Mucuripe, seus quadros e murais nascem das relações que constrói com o espaço e com as pessoas que nele vivem. “O que mais me encanta e me inspira são as pessoas daqui. União, fé e força são a base sobre o que me faz seguir todos os dias”, diz o jovem.

Similarmente, Dhiovana Barroso, também conhecida como Dhiôw, traz para seu trabalho as relações que constitui com a periferia onde nasceu e vive. Moradora do Parque Santa Rosa, na região do grande Canindezinho, a artista explica que o seu entorno é, “de todas as formas”, inspiração. “Gosto muito de pintar minha família e minhas histórias, de contar de onde vim e aonde quero chegar. Meu entorno, meu quintal, meus vizinhos, tudo isso implica diretamente no meu trabalho”, diz a artista, cuja produção a levou a uma jornada de autoconhecimento refletida em sua obra, essencialmente autobiográfica.

Para o curador e crítico de arte Lucas Dilacerda, a arte “tem a capacidade de nos fazer estranhar esse mundo injusto em que vivemos e nos ajuda a imaginar um outro mundo possível. Esse gesto de imaginação é o que nos convoca à ação política”, diz, reiterando o poder dela como ferramenta de transformação social. “As grandes revoluções e subversões estéticas não surgem dos grandes centros, mas, sim, das periferias”, lembra. “É lá onde nascem novos germes de mundos”.

Analisando a produção artística das juventudes periféricas, Dilacerda conclui que a reivindicação é por justiça social. “Os impactos da colonização refletem-se até os dias de hoje na desigualdade de oportunidades e acesso. A reivindicação é por uma redistribuição das possibilidades, ao direito a ter direitos e a uma vida que possa gozar de alegria e lazer”, observa.

