Mercado para jovens: setor de tecnologia promove inclusão através de cursos rápidos

Cursos de curta duração podem ser a porta de entrada para jovens ingressarem no mercado de tecnologia e prosperar na carreira

Iniciativa gratuita na área de tecnologia, o projeto Dragões Alados, conduzido pelo Juventude Digital em parceria com a empresa de tecnologia Lanlink, priorizou pessoas com deficiência e mulheres em capacitação de 39 alunos na área de Service Desk (Atendimento ao Cliente) durante os três últimos meses de 2023. A turma incluiu alunos surdos, contando com intérprete de Libras durante a formação. A iniciativa resultou em certificações e encaminhou os participantes para um processo seletivo exclusivo, já resultando em contratações.

O aluno Thalys Araujo de Oliveira, surdo, foi um dos contratados. “Eu me senti totalmente feliz ao saber da aprovação. É um avanço para a comunidade surda para mostrar que todos nós temos a capacidade de aprendermos e nos desenvolvermos em qualquer área. Para a sociedade, parece algo impossível ter um surdo em outros espaços no mercado, então espero dar essa visão de que portas podem se abrir para toda a comunidade surda”, conta o hoje assistente de conhecimento.

“Recebemos um feedback extremamente positivo das duas turmas e queremos levar essa ação adiante, possibilitando que mais pessoas de grupos sociais minorizados tenham a oportunidade de se desenvolver no mercado de tecnologia”, conta Ianna Brandão, coordenadora do Juventude Digital.