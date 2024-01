Tecnologia para voar alto: o mercado para jovens

High-tech. O termo, cada vez mais popular, pode ser traduzido como alta tecnologia e significa que um produto ou sistema incorpora recursos avançados para atingir soluções inovadoras. Altos são também os voos de quem buscou percorrer as rotas da educação na perspectiva tecnológica. Em primeira instância, é uma decisão que representa potencial de mudança. Transformação na forma de pensar, de se relacionar com o mundo, de ganhar a vida a partir de novos aprendizados, com mais dignidade e emprego garantido. Em última alçada, é testemunhar a conquista de tudo isso como parte da realização de um sonho.

“Diriam que eu sonho muito alto. Mas eu quero deixar minha marca no mundo”, conta a estudante Andressa Villela, 22. Tamanha foi a influência da tecnologia em sua vida que a fez migrar do curso de Química para o de Engenharia de Telecomunicações, ambos no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O primeiro contato com a área aconteceu durante a pandemia, quando resolveu buscar opções gratuitas para qualificação tecnológica. “Baixei um aplicativo para começar a aprender a programar”, conta. Daí em diante não teve jeito: Andressa tomou gosto pela coisa. A moradora do bairro Rachel de Queiroz continuou então a busca por oportunidades.

“Eu participei da Escola de Jovens Programadores, da Rede Cuca, da Prefeitura de Fortaleza. Depois, fui bolsista no programa Juventude na Escuta, onde atuei por seis meses na geração de conteúdo.” Após esse período, Andressa ingressou como estagiária na Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM). “Desta vez, assumi o cargo de programadora no programa Jovens Talentos. Desenvolvi um aplicativo para a Controladoria, que facilitava a geração virtual de relatórios, eliminando o uso de papel”, conta, revelando que a solução permitiu armazenar os relatórios de forma mais segura e eficiente. Ela não imaginava que isso a levaria a outros lugares.