Empreendedorismo como alternativa às vulnerabilidades

O empreendedorismo é reconhecido como um fator potencial para se quebrar o ciclo da pobreza e de prevenção da violência, principalmente entre jovens. A atividade empreendedora permite que os jovens que moram em territórios vulneráveis avancem em graus de autonomia. Nesse cenário, o empreendedorismo é um dos pilares de projetos do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), executado pela Assessoria de Prevenção à Violência do Governo do Ceará (Asprev). "O PReVio atua prioritariamente junto às juventudes periférica e negra, mulheres em situação de violência doméstica e familiar, população LGBTI+ e jovens egressos do sistema socioeducativo", explica Avilton Junior, assessor de Prevenção à Violência do Governo do Ceará.

Famílias têm visto a vida ser transformada a partir de ações que mais do que “dar o peixe”, aos moldes de uma política assistencialista, o empenho é para ensinar os jovens a “pescar”. Um dos projetos do PreVio é o Virando o Jogo. Direcionado a jovens entre 15 e 22 anos que estão fora da escola ou ainda não trabalham, a meta é alcançar, até 2026, dez municípios cearenses que, juntos, concentram 52% dos índices de homicídios no Estado.

Tamires Silva, 19, é uma das participantes da última edição do projeto. Moradora do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, ela participou do curso profissionalizante Auxiliar Administrativo, definindo a experiência como "maravilhosa". “Aprendi sobre como a gestão de uma empresa funciona, o cuidado com os colaboradores, direitos e deveres”, elenca. O curso rendeu uma vaga em uma empresa do ramo hospitalar. “Através do projeto, fui encaminhada para um processo seletivo para jovem aprendiz, e consegui o meu primeiro emprego: auxiliar de escritório”, comemora.