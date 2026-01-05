João Araújo e a adaptação estratégica às novas demandas do mercado europeu

João Araújo reúne uma trajetória profissional marcada pela diversidade de experiências e pela adaptação a diferentes contextos econômicos. João José Oliveira Araújo possui formação em engenharia, economia, mineração e metalurgia e atuou em múltiplos setores antes de consolidar sua atuação em conselhos empresariais.

Após integrar conselhos de grandes companhias no Brasil, Araújo passou a atuar em conselhos internacionais, como o da Salus Optima, empresa europeia especializada em inteligência artificial e parceira estratégica da McLaren.