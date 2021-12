Aumento da conectividade deve beneficiar consumidor

Convidado da semana no podcast do Inova, Leandro Albuquerque é diretor de soluções da Wirelink, uma Telecom (sistema eletrônico de troca de informações por longas distâncias) corporativa. Entre os assuntos abordados no bate-papo, Leandro falou sobre a expectativa para 2022 dentro do mercado e o crescimento causado pela pandemia.

Atualmente, o nível de exigência dos consumidores em relação ao serviço de internet e a concorrência dentro do mercado tem sido cada vez maior. A queda do preço do mega continua, enquanto as empresas têm que lidar com o aumento do dólar e uma situação econômica inflacionada para continuarem fornecendo seus serviços. Encontrar o equilíbrio entre essas dificuldades e manter o fôlego no mercado deve ser o grande desafio para 2022, de acordo com Leandro.

Apesar das adversidades, o especialista aponta que o próximo ano deve ser de novas tecnologias e ainda mais conectividade, de modo a dar conta do modelo híbrido adotado pela maioria das empresas. “2022 é um ano de forte consolidação no setor, que tem tudo para ter novas oportunidades e que, no final, o consumidor vai ser o mais favorecido”, destaca.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovação que estão sendo desenvolvidas no Ceará, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.