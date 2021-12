Os perigos do imediatismo tecnológico para a sociedade

O mundo dos games está cada vez mais em alta, principalmente neste momento de pandemia, responsável por acelerar a transformação digital de forma nunca antes vista. Para quem quer adentrar esse mercado, a última live do projeto INOVA traz dicas de dois especialistas: o gerente de projetos, designer de produtos e desenvolvedor de jogos, Ítalo Furtado, e o professor universitário, gamer e também designer, Rômulo Jardim. Ambos são sócios da Rogue Fairy Studios, empresa especializada no desenvolvimento de jogos digitais.

Mesmo com um crescimento iminente, a área ainda encontra uma realidade tímida no Brasil. De acordo com Ítalo, o País conta com um número próximo de 400 empresas voltadas para esse mundo. Assim, a demanda por qualificação profissional é alta.

Nesse sentido, Rômulo revela que a principal problemática no mercado é voltada para a área de conhecimento relacionada à venda do produto no mercado. Dessa forma, o indicado é ter um produtor que acompanhe esse lançamento ou despertar no próprio profissional o sentimento de empreendedor. Outra carência é a falta de conteúdo acadêmico sobre o assunto, revelando a necessidade de mais pesquisadores na área.

A dica de Ítalo é sempre praticar e colocar o jogo desenvolvido para ser experimentado por outras pessoas. “A grande métrica do mercado é o quanto as pessoas se divertiram com aquele jogo e o quanto elas gastariam horas jogando”, aponta.

INOVA 2021

O projeto INOVA 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovacao que estao sendo desenvolvidas no Ceara, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.



